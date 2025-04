Food&Science Festival: fervono preparativi per la 9° edizione

Rapidi o molto lenti, progressivi o improvvisi, radicali o leggeri: qualunque sia la natura dei cambiamenti, l’unica certezza è che per affrontarli bisogna prima di tutto capirli. Per aiutare a farlo, fornendo strumenti, creando occasioni di dialogo e coinvolgendo protagonisti esperti, torna il Food&Science Festival, che ai Cambiamenti dedica la nona edizione, da venerdì 16 a domenica 18 maggio. Promosso da Confagricoltura Mantova, ideato da Frame – Divagazioni scientifiche e organizzato da Mantova Agricola, il Festival trasforma Mantova in un palcoscenico a cielo aperto in cui scienziati, accademici, divulgatori, addetti ai lavori ed esperti si confrontano e discutono sulle conseguenze e implicazioni che le trasformazioni nel consumo e nella produzione di cibo hanno sulle nostre tavole e nelle nostre vite.

Cambiamento climatico, tecnologia, economia, ma anche sicurezza e benessere alimentare, salute, equità sociale, tutela della biodiversità: per tre giorni il settore agroalimentare verrà esplorato da molteplici punti di vista grazie alla presenza di alcuni tra i principali esponenti del più attuale panorama scientifico e culturale. Tra i molti ospiti anche l’astronauta Paolo Nespoli e il divulgatore scientifico Adrian Fartade, protagonisti della conferenza serale del Food&Science Festival, Vittoria Brambilla, la ricercatrice di biologia vegetale dell’Università degli Studi di Milano che con “Ris8imo” ha dato il via alla prima sperimentazione italiana in campo aperto di piante di riso ottenute mediante Tea, le Tecniche di Evoluzione Assistita, Mario Pezzotti, commissario straordinario Crea (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria), Antonello Pasini, fisico climatologo che con il suo blog “Il Kyoto fisso”, il primo in Italia dedicato al clima, ha vinto nel 2016 il Premio nazionale di divulgazione scientifica, Annamaria Mazzoni del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, l’agricoltore star del web Matteo Fiocco, in arte Matt the Farmer, con più di 450 mila iscritti sul suo canale YouTube, gli scrittori e giornalisti scientifici Silvia Bencivelli e Antonio Galdo, fondatore e direttore del sito nonsprecare.it che propone notizie, consigli e indicazioni per uno sviluppo sostenibile, e l’agronomo ed economista Andrea Segrè, docente di Politica agraria internazionale e comparata presso l'Università di Bologna.

Interdisciplinare e politematico, il programma del Food&Science Festival permetterà di portare alla luce i legami che alimentazione e scienza hanno con lo sport (con la campionessa olimpica Valentina Vezzali), l’arte (con Giovanni Carrada, autore e curatore di progetti e programmi di divulgazione scientifica che da anni progetta e realizza mostre ed esposizioni museali), la filosofia (con Simone Pollo, docente di Filosofia morale della Sapienza Università di Roma), la narrazione (con Ruggero Rollini, protagonista di una conferenza spettacolo sulla chimica) e persino l’archeologia (con Alice Testa, divulgatrice archeologica e Nicolò Scialpi, archeologo), attraverso più di 150 incontri con oltre 130 ospiti.

Per il nono anno consecutivo, Syngenta Italia si conferma partner della manifestazione, affermando il proprio impegno costante nella promozione della cultura scientifica e nell'affrontare tematiche cruciali per il settore agroalimentare. Il tema di questa edizione “Cambiamenti” vedrà l’azienda, da sempre all'avanguardia nell'adattarsi e guidare le trasformazioni nel settore agricolo, protagonista con diverse iniziative che affronteranno temi chiave legati ai filoni principali dell'evento.

Nel primo appuntamento Syngenta presenterà per la prima volta in Italia le ‘Sustainability Priorities’: un manifesto composto da 4 linee d’azione strategiche che rappresentano la visione e l’impegno dell’azienda per il futuro, orientato a promuovere uno sviluppo del settore agricolo che coniughi crescita economica e responsabilità verso le persone, l’ambiente e i territori, in Italia e nel mondo. Le Sustainability Priorities di Syngenta saranno presentate nel corso di un evento istituzionale in programma venerdì 16 maggio dalle 14:30, presso il Palazzo Ducale di Mantova, alla presenza e con gli interventi autorevoli di istituzioni, associazione e imprese delle filiera agroalimentare.

A questo evento seguiranno altre attività e incontri che l’azienda promuoverà nel corso delle giornate di Food & Science Festival: sabato 17 maggio, alle 17.30, sempre negli spazi di Palazzo Ducale, Syngenta rinnova il consueto appuntamento del “Happy Science Hour”, l’aperitivo divulgativo che coinvolge il pubblico del Festival in un momento dedicato ad approfondire i temi di frontiera dell’innovazione agricola, alla presenza di noti divulgatori e ricercatori; venerdì 16 e sabato 17 maggio, alle 10.30 presso Piazza Leon Battista Alberti, si terrà poi un workshop a cura di Syngenta Flower condotto da Antonio Sagaria, agronomo e paesaggista, e dal divulgatore Marco Martinelli e dedicato alla scoperta dell’evoluzione delle varietà floreali; infine, sabato 17 maggio alle 15:00, presso Diga dei Mulini, pontile di imbarco C, Antonio Sagaria e Carlo Peraboni, professore associato in Urbanistica presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani – Politecnico di Milano, saranno protagonisti del convegno “Campagna e città. Il paesaggio che cambia”.