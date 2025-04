Petti: 100 anni di pomodoro toscano di qualità

Taglia il traguardo del secolo, il brand Petti, dal 1925 punto di riferimento nella produzione di conserve di pomodoro. Nel 1925 Antonio Petti fonda la “Ditta Antonio Petti fu Pasquale”, dando inizio a una tradizione che dura ancora oggi.

Con le sue oltre 40 referenze, la linea di conserve di pomodoro di alta qualità a marchio Petti, realizzata presso lo stabilimento di Venturina Terme (LI), è frutto di un processo produttivo che combina tradizione e innovazione. I prodotti, realizzati con pomodoro toscano – riconoscibile per il suo colore rosso vivo e per il suo gusto dolce, conferitogli dal territorio ricco di sali minerali in cui viene coltivato – si distinguono per una lavorazione a bassa temperatura: un esclusivo processo produttivo che richiama il metodo classico delle conserve fatte in casa e consente di preservare al meglio le caratteristiche del pomodoro fresco come appena raccolto.

Petti celebrerà i suoi 100 anni in varie occasioni, tra cui TuttoFood, in programma a Milano dal 5 all'8 maggio 2025. Lo farà presso lo stand di Italian Food, presso il suo spazio espositivo localizzato allo stand K13 del Padiglione 4: uno spazio pensato per raccontare il suo percorso fatto di tradizione familiare, innovazione e passione per la materia prima, di cui la linea premium di conserve di pomodoro Petti, lanciata nel 2013, è divenuta nel tempo un’importante e rappresentativa testimonianza.

In primo piano in questa nuova partecipazione di Petti a Tuttofood sarà anche il lancio della nuova Passata ai 6 Pomodori “La Completa”, ideata proprio per celebrare l’anniversario dei 100 anni e già premiata come Eletto Prodotto dell’Anno 2025. Un prodotto innovativo e rappresentativo dell’intera penisola, realizzato grazie alla selezione rigorosa e alla trasformazione dei migliori pomodori coltivati nelle sei regioni italiane più iconiche per tradizione conserviera: Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Puglia.

Previsti anche, nei giorni compresi tra il 5 e il 7 maggio, alle 11, alle 13.30 e alle 15.30, gli showcooking firmati dalla content creator Francesca Gambacorta, nota sui social come @frafoodlove. Tra le ricette protagoniste, la parmigianina di melanzane in versione monoporzione, i rigatoni all’amatriciana con fondente al pecorino romano Dop, i risoni con puttanesca di baccalà, la pappa al pomodoro con crumble di pane profumato alle erbette, e gli strozzapreti con crema di ricotta, pinoli, basilico e salsa di pomodoro.