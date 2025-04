Ivsi: 40 anni di impegno per valorizzazione salumeria italiana

L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (Ivsi) – nato nel 1985 con l’obiettivo di promuovere, valorizzare e diffondere la cultura dei salumi italiani in Italia e nel mondo – ha celebrato un traguardo significativo: 40 anni di attività al fianco delle imprese della salumeria italiana. L’anniversario, festeggiato lo scorso 16 aprile in occasione dell’assemblea annuale, rappresenta quattro decenni di impegno nella promozione, comunicazione e tutela dei salumi italiani, sia a livello nazionale che internazionale.

A tagliare questo importante traguardo, insieme all’attuale presidente Marella Levoni, in carica da un anno, erano presenti anche i past president Francesco Pizzagalli e Nicola Levoni. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche a Vittore Beretta e Giuseppe Villani, che non solo hanno guidato l’Istituto, ma sono stati anche tra i fondatori di Ivsi. Nel suo intervento, Marella Levoni ha scelto un riferimento originale e significativo per ripercorrere la storia e lo spirito di Ivsi: il film cult "Ritorno al Futuro", uscito proprio nel 1985, anno di nascita dell’Istituto: “Nel film, Marty McFly viaggia nel tempo grazie a una macchina straordinaria, con la quale finisce nel passato e cambia il futuro. Noi non abbiamo ancora la possibilità di spostarci nel tempo, ma nello spazio sì. L’Istituto ha portato i salumi italiani facendoli apprezzare in giro per il mondo in Paesi come il Brasile, gli Stati Uniti, il Canada, la Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan e Giappone solo per citarne alcuni. Come il protagonista del film, anche noi abbiamo un sogno, degli obiettivi chiari e concreti. In questi 40 anni ne abbiamo realizzati tanti, ma il bello deve ancora venire”.

Durante l’assemblea è stato presentato il logo celebrativo dei 40 anni, che accompagnerà le attività dell’Istituto per tutto il 2025. “Ritrovarsi per questi 40 anni di attività è stata l’occasione per ricordare con orgoglio anni di intensa attività nei quali, al fianco di Assica, siamo stati gli 'apripista' dei mercati esteri, Paesi nei quali, oltre ai salumi, abbiamo promosso uno stile di vita, quello italiano, tanto apprezzato e amato. Ma l’attività si è concentrata su tanti temi, dai valori nutrizionali agli aspetti produttivi senza dimenticare il gusto, protagonista dei nostri eventi SalumiAmo. Negli ultimi anni la mission di Ivsi si è ulteriormente arricchita con la promozione di un nuovo modello di impresa attento alla sostenibilità e all’innovazione, incentrata anche sull’Intelligenza Artificiale. Abbiamo creato il Campus-Salumi, la prima piattaforma online dedicata interamente alla formazione delle aziende del settore. Ivsi oggi è un laboratorio di idee e di soluzioni innovative al servizio della salumeria italiana”, ha dichiarato Monica Malavasi, direttore dell’Istituto. I festeggiamenti si sono conclusi all’insegna del gusto con una torta realizzata dal maestro pasticcere Ernst Knam.