Unilever, si inasprisce la lotta su Ben & Jerry's

Non accenna a placarsi la lotta all'ultimo gelato tra Unilever e, in questo caso, Ben & Jerrys', uno dei suoi marchi di punta negli Stati Uniti, tra quelli che però la multinazionale intenderebbe scorporare dal suo portafoglio in un'ottica che l'ex ceo ceo Hein Schumacher ha evidenziato a marzo 2024 (leggi notizia EFA News) e confermata a marzo 2025 dal nuovo ceo Fernando Ferbandez che tra l'altro vorrebbe anche "fare presto" (leggi notizia EFA News). Di mezzo, però, sembra mettersi di traverso Ben & Jerry's che rende difficili le cose.

Ebbene adesso, secondo indiscrezioni, Unilever minaccia di interrompere i finanziamenti alla Ben & Jerry's Foundation, organizzazione no-profit con sede negli Stati Uniti che effettua donazioni a favore di organizzazioni per la giustizia sociale. Sempre secondo indiscrezioni, Unilever minaccia di bloccare i finanziamenti come ritorsione per la causa legale e perché uno dei fondatori del produttore di gelati Ben & Jerry's ha cercato di riacquistare l'azienda. La multinazionale starebbe chiedendo alla Ben & Jerry's Foundation di accettare un audit accelerato delle sue donazioni per continuare a finanziare la fondazione con investimenti per circa 5 milioni di dollari l'anno.

Ben & Jerry's ha fatto causa a Unilever a novembre 2024 per fermare i tentativi di smantellare il suo consiglio di amministrazione accusato dalla casa madre di "attivismo sociale progressista" dopo che il marchio ice cream ha protestato contro la guerra a Gaza, ha dato sostegno a un movimento per il disarmo della polizia e ha criticato aspramente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Dal canto suo, la Fondazione Ben & Jerry's ha sostenuto Homes for All St. Louis, un gruppo di difesa degli affittuari, il Felony Murder Elimination Project, un'organizzazione non profit che cerca di ridurre le pene per i detenuti, e Adelante Student Voices, che sostiene gli studenti senza documenti.