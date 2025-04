Despar Nord/2. Prodotti a marchio rappresentano 33% volume d'affari

Anche nel 2024 il prodotto a marchio (Mdd) si è confermato un driver strategico di sviluppo per Despar Nord, rappresentando il 33% dell’intero fatturato dei punti vendita diretti, un dato in crescita di oltre il 2% rispetto ai valori espressi nel 2023 (leggi notizia EFA News su fatturato e investimenti). Oggi l’Mdd comprende 6755 referenze a marchio Despar disponibili a scaffale, in grado di soddisfare ogni esigenza di spesa combinando qualità e convenienza. Particolarmente significativo, per combattere i rincari a scaffale, è stato l’apporto di S-Budget la linea convenienza con un paniere completo (arrivato ora a comprendere 750 prodotti alimentari e non) che consente un risparmio medio del 30% sul carrello della spesa. Si tratta di una linea di prodotti che alla convenienza abbina elevati standard di qualità ed è garantita dai severi controlli applicati a tutta la filiera: dalla selezione delle materie prime, alla loro lavorazione fino alle fasi di confezionamento e distribuzione.

Nel 2024 la crescita del fatturato di S-Budget è stata del +35,2% rispetto a quanto registrato nel 2023.Grande spazio sugli scaffali anche per i prodotti delle filiere corte locali con 3.000 referenze provenienti da più di 400 produttori locali raccolti nel brand “Sapori del Territorio”, e ai micro-localismi con oltre 150 micro-produttori coinvolti in tutte le regioni per circa 1.000 referenze particolarmente apprezzate dai consumatori. Con il progetto “Sapori del Territorio” Despar Nord si impegna a promuovere le eccellenze agroalimentari, incentivando il sostegno ai produttori locali e microlocali, fornendo alle loro produzioni sempre maggiore visibilità e favorendo la ricerca della sostenibilità ambientale dei processi produttivi e lungo la filiera.

La vicinanza al territorio e il sostegno alle comunità in cui Despar Nord si inserisce sono da sempre dei tratti caratterizzanti dell’insegna che nell’ambito della propria strategia di Corporate Social Responsibility nel 2024 ha destinato quasi 480mila euro a supporto di centinaia di iniziative in tutte le regioni di riferimento come donazioni e sponsorizzazioni sportive e culturali. Anche nel 2024 è continuato l’impegno per il contrasto agli sprechi alimentari che vede Despar Nord in prima linea da oltre dieci anni: la consolidata collaborazione con Last Minute Market e Fondazione Banco Alimentare ha consentito di creare una solida rete con oltre 160 associazioni e Onlus presenti sui territori attraverso le quali il cibo rimasto invenduto nei punti vendita ma ancora perfettamente commestibile non viene eliminato, ma recuperato e redistribuito a nuclei familiari più in difficoltà. Nel 2024 nei punti vendita a gestione diretta di Despar Nord sono state raccolte 1.139 tonnellate di prodotti alimentari rimasti invenduti, che hanno consentito la preparazione di circa 2,5 milioni di pasti destinati a coloro che si trovano in situazioni di maggiore necessità.

Nell’ambito dell’impegno sociale, Despar Nord ha proseguito e sviluppato ulteriormente nel 2024 il programma “Le Buone Abitudini”, dedicato all’educazione alla sana alimentazione e ai corretti stili di vita per le scuole primarie, che nelle cinque regioni presidiate ha coinvolto dalla sua nascita nel 2006 oltre 900 insegnanti in più di 530 comuni, raggiungendo 160.000 alunni. A questo progetto si sono affiancate due nuove iniziative dedicate al mondo della scuola: “Stickermania”, che coniuga intrattenimento e valori educativi attraverso una raccolta di figurine collegata alla donazione di materiali didattici, e “Scuolafacendo”, un’iniziativa nazionale che permette di sostenere le scuole del territorio con buoni spesa convertibili in attrezzature e strumenti per l’insegnamento. Queste iniziative testimoniano l’impegno concreto di Despar Nord nel supportare l’educazione e la formazione delle nuove generazioni, riconoscendo la scuola come elemento centrale per lo sviluppo delle comunità.

