Vergani si espande: acquisita la storica pasticceria Scarpato

L'anno scorso ha festeggiato i suoi primi ottant’anni di attività, e oggi più che mai guarda al futuro. Parliamo di Vergani, l’ultima realtà milanese rimasta nel capoluogo lombardo a produrre l’originale Panettone di Milano. In ottica di espansione, l'azienda ha scelto di acquisire una realtà storica come la Pasticceria Scarpato, che dal 1888 produce due dolci tradizionali e iconici del territorio veronese: il Pandoro e l’Offella di Verona. Il closing dell’operazione finanziaria ha portato alla creazione di una realtà imprenditoriale da 31 milioni di Euro, con un obiettivo di fatturato per il 2025 di 33 milioni di Euro.

Si tratta, sottolinea il comunicato ufficiale, di un’acquisizione che si basa sulle affinità inconfondibili che accomunano i due marchi: la cura artigianale del prodotto e l’attenzione costante alla qualità. Valori imprescindibili per Vergani e ben rappresentati anche dalla Pasticceria Scarpato. Ancora, fanno la differenza la storicità dei brand, entrambi legati alla famiglia e profondamente radicati nei rispettivi territori, l’utilizzo del lievito madre naturale e dei migliori ingredienti, accuratamente selezionati e impiegati in processi produttivi che rispettano fedelmente le ricette tradizionali, i continui investimenti in ricerca e innovazione per soddisfare il mercato, senza mai perdere di vista l’evoluzione dei gusti e delle abitudini dei consumatori, per proporre prodotti di grande eccellenza.

“Come Vergani è un marchio di riferimento per il Panettone di Milano, e non solo -commentano Lorella e Stefano Vergani, ad dell’azienda- così Scarpato lo è per il Pandoro e l’Offella veronesi. È stato quasi naturale per noi orientarci verso questo marchio, con cui condividiamo valori molto forti, sia per ampliare la nostra gamma di prodotto sia per sviluppare il canale del dettaglio tradizionale cui teniamo molto. Con le nostre referenze, quindi non solo Panettone, ma anche Pandoro e Colomba pasquale, che comunque già producevamo, continueremo a presidiare la gdo, mentre con i prodotti a marchio Scarpato puntiamo ad accrescere il nostro business nel retail specializzato”.

Nulla cambierà per la Pasticceria Scarpato e per i suoi dipendenti, perché il laboratorio continuerà a produrre nella sede storica di Villa Bartolomea, in provincia di Verona, e l’identità del marchio verrà preservata.

“Un’altra particolarità che ci ha fatto propendere per questa acquisizione -continuano i cugini Lorella e Stefano Vergani- è l’esperienza del team Scarpato nella produzione delle creme per le specialità farcite, che vengono realizzate internamente e rigorosamente a mano. Un’ulteriore garanzia di qualità che rende unici questi lievitati allineandoli ai nostri. Siamo certi di poter sviluppare un ottimo lavoro proponendoci sul mercato, interno ed estero, come emblema di eccellenza made in Italy”.

Il debutto è atteso a Tuttofood, la fiera B2B di riferimento per tutto il comparto agroalimentare che si terrà a Rho Fiera Milano dal 5 all’8 maggio e dove Vergani presenterà le novità del proprio catalogo e anche i prodotti di Pasticceria Scarpato.