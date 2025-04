Nestlé: crescita organica vendite (+2,8%) nel primo trimestre 2025

Dolci (+8,9%) e caffè (+5,1%) tra i settori più dinamici.

Nel primo trimestre 2025, Nestlé ha registrato una crescita organica delle vendite del 2,8%, con una crescita interna reale (Rig) dello 0,7% e prezzi del 2,1%. Il gruppo ha messo in atto azioni di prezzo intraprese per affrontare l'inflazione dei costi di input nel caffè e nel cacao, con un impatto limitato sui clienti. Hanno avuto luogo azioni mirate con l'obiettivo di recuperare gli aumenti dei costi di input mantenendo al contempo la penetrazione dei consumatori a medio termine. La Rig riflette gli impatti a breve termine dell'adattamento di consumatori e clienti agli aumenti di prezzo.

L'azienda riscontra "buoni progressi nella strategia per accelerare la crescita della categoria e migliorare la quota di mercato. Ta le azioni, figurano investimenti per rafforzare il core business, con un andamento positivo della quota di mercato per i marchi miliardari. In questo scenario, è stata "incoraggiante" la risposta dei consumatori al Nescafé Espresso Concentrato e al cibo per gatti gourmet a forma di piramide. Il trimestre si è caratterizzato anche per i lanci di chocobakery in America Latina, in Asia, in Oceania e in Africa. Prosegue la gestione attiva e continua di 18 settori chiave con performance inferiori alle aspettative, con primi segnali di miglioramento.

La crescita organica più significativa è stata registrata nei settori dolciario (8,9%) e del caffè (5,1%), trainata dai prezzi, con incrementi a due cifre in alcuni mercati. La crescita organica di PetCare (1,6%) è stata trainata da Rig e riflette una certa debolezza del mercato, soprattutto negli Stati Uniti, ma con continui guadagni di quote di mercato nella maggior parte dei mercati. La crescita organica di Nestlé Health Science è rallentata al 4,2%, riflettendo performance contrastanti.

Il gruppo sta promuovendo il cambiamento organizzativo dopo la rapida evoluzione del 2024 per creare allineamento e focalizzazione. Prosegue l'eliminazione delle duplicazioni e l'accelerazione dell'innovazione, inclusi interventi per armonizzare l'organizzazione nella Zona Europa e migliorare le capacità dell'azienda in Ricerca e Sviluppo.

Il programma di risparmio sui costi "Fuel for Growth" procede secondo i pian, in linea con il raggiungimento di un risparmio incrementale sui costi di 0,7 miliardi di franchi svizzeri nel 2025, ad oggi principalmente dovuto alla realizzazione di risparmi sugli acquisti.

Le previsioni per il 2025 rimangono invariate, basate sulla nostra valutazione dell'impatto diretto delle tariffe attuali e sulla nostra capacità di adattamento. La crescita organica delle vendite dovrebbe migliorare rispetto al 2024, rafforzandosi nel corso dell'anno, mentre Nestlé continua a realizzare i suoi piani di crescita. Il margine Utop dovrebbe attestarsi o superare il 16%, grazie agli investimenti per la crescita. Nel complesso, la situazione continua a essere dinamica, con rischi e incertezze elevati.

"La crescita è stata generalizzata in tutti i mercati e le categorie, con un trend di miglioramento delle quote di mercato in molte aziende, in particolare i nostri marchi miliardari", ha commentato l'amministratore delegato di Nestlé Laurent Freixe (foto). "Abbiamo compiuto ulteriori progressi nell'attuazione della nostra strategia. Il nostro programma di riduzione dei costi 'Fuel for Growth' è in linea con le previsioni e fornisce le risorse necessarie per accelerare i risultati. Nel trimestre, abbiamo investito per rafforzare il nostro core business, ottenuto un buon riscontro da parte dei consumatori con il lancio delle nostre innovazioni di punta, come il Nescafé Espresso Concentrato, e registrato alcuni incoraggianti miglioramenti iniziali nelle nostre principali divisioni aziendali con performance inferiori alle aspettative. Stiamo continuando ad apportare cambiamenti in tutta l'organizzazione per aumentare l'allineamento e la focalizzazione, con iniziative volte ad armonizzare la nostra struttura nella Zona Europa e a migliorare le nostre capacità in Ricerca e Sviluppo".

Freixe definisce i risultati del primo trimestre "in linea con le nostre aspettative e le nostre previsioni per il 2025 rimangono invariate. Questa valutazione si basa sulla nostra valutazione dell'impatto diretto dei dazi vigenti e sulla nostra capacità di adattamento. Gli impatti indiretti – su consumatori e clienti, nonché su valute e prezzi delle materie prime – rimangono al momento poco chiari. Nel complesso, la situazione continua a essere dinamica, con rischi e incertezze elevati. I nostri 277.000 dipendenti impegnati", conclude l'amministratore delegato di Nestlé, "sono concentrati sul successo nell'attuazione della nostra strategia: promuovere l'efficienza e investire nella crescita per accelerare le nostre categorie e migliorare la quota di mercato".