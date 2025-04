Nestlé /2. Bene crescita organica Nespresso (+5,7%), Sanpellegrino e Acqua Panna

Il bilancio del primo trimestre 2025 di Nestlé (leggi notizia EFA News) mostra un quadro a luci e ombre, a seconda dei settori. La crescita organica di Nestlé Health Science, ad esempio, ha rallentato, con risultati contrastanti. Nel settore Vms (Vitamine, Minerali e Integratori), l'azienda sta ottenendo buoni risultati nei nostri marchi premium, con una crescita a due cifre costante. Tuttavia, la crescita complessiva di Vms è stata frenata dalla cessazione di alcune attività a marchio del distributore e da una performance più debole di Nature's Bounty, la cui adozione da parte dei consumatori è stata più lenta del previsto a seguito della risoluzione dei problemi di approvvigionamento dello scorso anno.

Nel settore Active Nutrition, l'accelerazione di Orgain è stata parzialmente compensata da una performance più debole di Vital Proteins in un contesto più competitivo. Nel settore Medical Nutrition, si è registrata una forte crescita nei prodotti per la cura degli adulti, ma, al contempo, una flessione in Zenpep a seguito delle modifiche al modello di rimborso negli Stati Uniti. Per far fronte ai risultati contrastanti in Nestlé Health Science, il gruppo sta dando priorità agli investimenti ai propri marchi premium e si sta concentrando sul rafforzamento dell'innovazione e sul miglioramento della coerenza di esecuzione.

La crescita organica è stata del 4,2%, con un tasso di crescita del 4,8% e un prezzo in calo dello 0,7%. Il fatturato registrato è aumentato del 5,4%, raggiungendo 1,6 miliardi di franchi svizzeri, con un impatto positivo dei tassi di cambio dell'1,1%. La quota di mercato è rimasta stabile sia in Medical Nutrition che in Vms, con perdite in Active Nutrition.

Dal canto suo, Nespresso ha registrato una buona crescita, con un Rig positivo, cosicché il gruppo ha anche iniziato ad aumentare i prezzi. Il Nord America ha registrato una crescita a due cifre e ulteriori guadagni di quote di mercato, mentre in Europa il tasso di perdita di quote di mercato ha rallentato. La performance del trimestre ha beneficiato di una certa spinta della domanda in vista degli aumenti di prezzo, entrati in vigore verso la fine del trimestre.

La crescita organica di Nespresso è stata del 5,7%, con un Rig del 2,6% e un pricing del 3,2%. Il fatturato dichiarato è aumentato del 6,1%, raggiungendo 1,6 miliardi di franchi, includendo un impatto del -0,1% dovuto al cambio e un beneficio dello 0,4% derivante dalle acquisizioni nette.

Per quanto riguarda Nestlé Waters & Premium Beverages, la nuova struttura organizzativa, che prevede la gestione autonoma a livello globale, è entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Il gruppo ha promosso l'allineamento e la semplificazione, ottenendo una crescita migliorata e buoni progressi strategici. La crescita è stata generalizzata in tutti i mercati, trainata principalmente da Maison Perrier e Sanpellegrino.

La crescita organica è stata del 3,6%, con un Rg dell'1,6% e un pricing del 2%.Le vendite registrate sono aumentate del 3,9%, raggiungendo 0,8 miliardi di franchi svizzeri, incluso un impatto positivo dei tassi di cambio dello 0,2%. La quota di mercato rimane sotto pressione in diversi mercati, ma mostra una traiettoria in miglioramento.

Per quanto riguarda gli altri settori, le bevande in polvere e liquide hanno contribuito maggiormente alla crescita della categoria, con una crescita organica del 5,2%. Questa crescita è stata trainata dai prezzi, in quanto abbiamo adottato misure per affrontare l'inflazione dei costi di input nel caffè, con aumenti a due cifre in alcuni mercati.

La crescita organica del settore dolciario, pari all'8,9%, è stata trainata dai prezzi e trainata da KitKat, sostenuta dalla continua crescita del settore chocobakery.

Il PetCare ha registrato una crescita organica dell'1,6%, riflettendo un rallentamento della crescita della categoria rispetto all'inizio del 2024. Nestlé continua a concentrari sulla crescita della categoria e sta guadagnando quote di mercato in molti mercati, con un buon slancio per i marchi premium a base scientifica Purina ProPlan, Purina One e Felix.

La crescita organica dell'acqua è stata del 2,9%, con una buona crescita di Sanpellegrino e Acqua Panna e una performance più debole di Perrier a causa del continuo impatto delle limitazioni di approvvigionamento.

I prodotti lattiero-caseari e i gelati hanno registrato una crescita dello 0,8%, con un miglioramento delle vendite di latticini a temperatura ambiente compensato dalla debolezza delle creme da caffè.

Piatti pronti e coadiuvanti per la cottura hanno registrato una crescita pressoché stagnante, poiché la solida crescita dei prodotti culinari a temperatura ambiente, in particolare per Maggi, è stata più che compensata dal calo dei surgelati in Nord America.