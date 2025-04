Euroflora, da oggi al 4 maggio torna a Genova la floricoltura mondiale

Apre oggi le porte ai visitatori Euroflora con la 13a "Mostra internazionale di piante e fiori", unico appuntamento italiane tra le floralies europee riconosciute dall'Aiph, International association of horticultural producers in programma fino al 4 maggio. Come ha messo in rilievo il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, "il motto di questa edizione 2025 può essere ‘Back to the future’, perché quest’anno la manifestazione ritrova la sua sede storica nel quartiere della Foce in una veste completamente rinnovata: Euroflora dà, infatti, ai visitatori un’occasione unica per ammirare per la prima volta il nuovo Parco della Foce, il tutto inserito nel grande progetto del Waterfront”.

Dopo due edizioni a Nervi, Euroflora dunque torna 'a casa', come ha detto anche Mauro Ferrando il presidente di Porto Antico Spa, tra gli organizzatori dell'evento, sottolineando il grande salto da 35.000 a 85.000 mq espositivi distribuiti in quattro siti: 85.000 metri quadrati di giardini affacciati sul mare, 400 espositori e oltre 4 chilometri di percorsi immersivi, che hanno trasformato l’ex area della Fiera e piazzale Kennedy in un immenso palcoscenico fiorito. Per la prima volta, l’evento prende il via dal nascente Parco della Foce, allestito con spettacolari aree fiorite, un mirador in legno affacciato sul mare e 2.000 piante di 100 specie diverse per raccontare la biodiversità italiana.

Nella nuova arena centrale del Palasport, una Lanterna di Genova ricoperta di fiori e una fotografia omaggio a Papa Francesco accolgono i visitatori. Non mancano le sorprese: due dinosauri floreali, giardini galleggianti tra yacht e barche, e il Padiglione Blu con composizioni dedicate a Sampdoria e Genoa, fiori recisi, bonsai e persino un palmeto arrivato da Miami.

Il claim scelto quest'anno, ossia 'La natura si fa spazio', riflette lo spirito di una Genova in evoluzione, come ha dichiarato il sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi: "Un quartiere nuovo per una città che guarda al futuro".

Secondo Bucci, “nuovo ed estremamente positivo è anche l’atteggiamento dei tanti operatori del mondo della floricoltura che stanno dando vita a questo evento. Vedere tanti partecipanti, tra i quali molti provenienti dall’estero, e il coinvolgimento di tante aziende del territorio, è una grande soddisfazione: significa che Euroflora, che insieme al Salone Nautico e ai Rolly Days rappresenta la ‘triade’ degli eventi di punta genovesi, è un asset strategico per la città e per la Regione, un evento su cui vogliamo continuare a investire”.

“È una grande soddisfazione per me aprire oggi la tredicesima edizione di Euroflora -aggiunge il vicepresidente e assessore all’Agricoltura e ai Grandi Eventi della Regione Liguria Alessandro Piana-. Una manifestazione che rappresenta motivo di orgoglio per la Liguria e l’Italia intera, tenendo conto dell’ottimo stato di salute del comparto florovivaistico nazionale, un settore che pone al centro bellezza e qualità, e il cui valore non è solo quello che si può tradurre in numeri e termini economici. Numeri che sono comunque molto importanti e che raccontano la forza del nostro settore florovivaistico, che genera 3.145.000.000 di Euro di valore a livello nazionale, con quello ligure che raggiunge quota 437 milioni di Euro, circa un terzo del totale nazionale. Euroflora è una straordinaria occasione per far capire a tutti che il florovivaismo non è soltanto una attività economica, seppure importantissima, ma è un ponte fra agricoltura, turismo, cultura e tradizione, ed è una vetrina fondamentale per il futuro di un comparto che è caratteristico della Liguria, prima regione al mondo a lanciare il florovivaismo a livello industriale, alla metà dell’800”.