Casalasco rilancia l'eccellenza italiana del pomodoro a Tuttofood

Farà bella mostra di sé e dei suoi prodotti a Tuttofood Milano 2025, in programma dal 5 all'8 maggio, Casalasco, il gruppo leader nella coltivazione, trasformazione del pomodoro, confezionamento e commercializzazione dei suoi derivati, con un portafoglio di brand simbolo dell’eccellenza Made in Italy, tra cui De Rica, Pomì e Pummarò, oltre a marchi di elevata notorietà internazionale come Pomito e Tomato al Gusto.

Rilanciando l’eccellenza italiana del pomodoro, per la prima volta, il gruppo si presenta a un evento fieristico (Pad. 2, Stand F03) non solo con i suoi brand storici Pomì e De Rica, ma anche con i marchi recentemente acquisiti da Star: Pummarò, Polpabella e Sugo Lampo (leggi notizia EFA News). Un ampliamento che conferma la volontà di Casalasco di rafforzare il presidio del mercato e di offrire ai consumatori un ventaglio ancora più ricco di prodotti tracciati con elevati standard di qualità 100% made in Italy.

Casalasco continuerà a far leva sulla storicità dei propri marchi, vere icone delle conserve di pomodoro, guardando all’innovazione e alle preferenze dei consumatori. Tra le novità presentate, il nuovo tubetto di doppio concentrato da 140 g all’interno della linea pomodoro datterino De Rica, unico nel suo genere sul mercato, pensato per rispondere alle esigenze di praticità e gusto in cucina.

Per Pomì, l’attenzione si concentra sull’innovazione sostenibile: protagonista è la nuova Polpa Fine 390 g in confezione Tetra Pak Recart, realizzata con materie prime di origine vegetale rinnovabili per il 71%, con una riduzione dell’83% delle emissioni di CO 2 e certificazione FSC per l’utilizzo di carta proveniente da foreste gestite responsabilmente e altre fonti controllate.

La partecipazione alla fiera, sottolinea il comunicato ufficiale, "sarà un’occasione privilegiata per mettere in luce il percorso del Gruppo, che da oltre 40 anni rappresenta un’eccellenza nella coltivazione e trasformazione del pomodoro italiano, unendo tradizione e innovazione".

Nel mese di maggio, inoltre, il Gruppo Casalasco parteciperà anche con Pomì al Saudi Food Show di Riyadh (12-14 maggio) per gli operatori mediorientali e al PLMA Amsterdam (20-21 maggio), la maggiore fiera internazionale della marca del distributore.

"Queste partecipazioni -aggiunge la nota-rappresentano un’ulteriore conferma della strategia di crescita dell’azienda, orientata a valorizzare il Made in Italy nel mondo e a consolidare la presenza in mercati chiave".