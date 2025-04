Tic Tac Two: un'esperienza di gusto doppia, fresca e inaspettata

Sin dalla sua nascita nel 1969, Tic Tac ha saputo conquistare milioni di consumatori in Italia ed in tutto il mondo. La propensione costante all’innovazione è uno dei tratti distintivi del brand, che negli ultimi anni ha proposto al mercato diverse varianti di gusto. In linea con il continuo spirito di innovazione, ad aprile 2025 arriva il nuovo Tic Tac Two, un prodotto che si propone di avere un impatto positivo sul mercato delle caramelle senza zucchero, le cui caratteristiche lo rendono unico rispetto all’offerta attuale. Ogni confetto infatti: - è due volte più grande rispetto al classico Tic Tac (1,02 gr Vs 0,49 gr) per assicurare un piacere prolungato; - è composto da un doppio strato di gusto, una texture setosa, in cui ogni strato offre un sapore distinto, volto ad offrire al consumatore un’esperienza vibrante, contrastante e divertente; - è ben visibile, sul lato colorato di ciascuna caramella, la firma di Tic Tac, con l’intento di comunicare il forte legame con la mother brand.

Una visione strategica di lungo periodo, una cura meticolosa rivolta al rinnovo di gamma, così come un’evoluzione dinamica dell’immagine e del posizionamento di marca con la campagna “Tic Tac Rinfresca il lato positivo”, si sono dimostrate scelte vincenti, assicurando una crescita costante di Tic Tac a valore + 6,2%. Negli ultimi quattro anni il Cagr è stato di +8%2, all’interno di un mercato caramelle impulso in continua espansione, che vale oltre i 189,9 milioni di euro.

Tic Tac Two è disponibile in due varianti che esprimono pienamente il concetto di doppia esperienza: Fragola Lime, dalle note fruttate e vivaci e Menta Fresca Dolce che unisce la vivacità rinfrescante del gusto della menta a una nota dolce finale, regalando una freschezza prolungata e armoniosa. Confezionato in un pratico formato trasparente da 38 confetti, perfetto per un consumo “on-the- go” e per accompagnare i momenti di socialità quotidiana, Tic Tac Two si distingue anche per la sua formula senza zucchero e senza additivi coloranti.

Sviluppato e prodotto nello stabilimento Ferrero di Alba, il nuovo Tic Tac Two rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di innovazione del Gruppo, che ha investito in una nuova linea produttiva dedicata, confermando la volontà del Gruppo Ferrero di consolidare la sua presenza nel Paese, investendo nel tessuto produttivo locale.