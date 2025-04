Despar Italia: Fabrizio Colombo è il nuovo presidente

L’assemblea dei soci di Despar Italia, la società consortile che riunisce sotto il marchio Despar sei aziende della distribuzione alimentare e negozianti affiliati, tenutasi oggi, ha rinnovato il Consiglio di amministrazione e ha provveduto alla nomina delle cariche di vertice del Consorzio.

Fabrizio Colombo, già consigliere in Despar Italia in rappresentanza di Despar Sardegna - Scs dal 2012, è stato nominato nuovo presidente di Despar Italia. Il ruolo di vicepresidente è stato attribuito a Francesco Montalvo, già consigliere di Despar Italia dal 2022 in rappresentanza di Despar Nord-Aspiag Service.

Con oltre 40 anni trascorsi nel settore della grande distribuzione, Colombo vanta un percorso professionale iniziato nei primissimi anni ’80 presso Rinascente e continuato nel tempo in ruoli di crescente responsabilità ricoperti lavorando per retailer nazionali e internazionali. La partecipazione attiva al cambiamento e la condivisione delle continue trasformazioni del mondo distributivo sono stati un osservatorio privilegiato e la fonte continua di accrescimento professionale. Le numerose esperienze trasversali, maturate in tutte le aree aziendali, nei diversi canali distributivi e con le diverse formule di aggregazione, gli hanno consentito di maturare una conoscenza profonda del mondo della distribuzione. Colombo raccoglie il testimone di Gianni Cavalieri, scomparso improvvisamente lo scorso mese di marzo (leggi notizia EFA News), alla guida del consorzio Despar Italia dal 2022.

L’assemblea dei soci di Despar Italia ha nominato, inoltre, il nuovo Consiglio di Amministrazione, nel quale sono rappresentate tutte e sei le società che fanno parte del Consorzio Despar Italia e che risulta quindi composto da Fabrizio Colombo, nel ruolo di presidente, Francesco Montalvo, nel ruolo di vicepresidente, e dai consiglieri Gianluca Bortolozzo (Despar Nord Ovest – Gruppo 3A), Pippo Cannillo (Despar Centro Sud – Maiora), Paolo Canzonieri (Despar Sicilia – Ergon), Toni Fiorino (Despar Messina – Fiorino) e Paul Klotz (Despar Nord – Aspiag Service). Del Consiglio di amministrazione fa inoltre parte Filippo Fabbri in qualità di direttore generale della società consortile.

Il neopresidente di Despar Italia Fabrizio Colombo ha commentato: “Ringrazio le Società consorziate di Despar Italia e i colleghi del Cda per la fiducia riservatami indicandomi per questa importante nomina. Raccolgo con grande responsabilità il testimone lasciato dal presidente Gianni Cavalieri, che ha saputo guidare la nostra realtà con visione e determinazione. La mia nomina si inserisce in un percorso di continuità con quanto costruito insieme ai Soci: una visione condivisa e orientata alla crescita sostenibile della nostra realtà. I positivi equilibri e i notevoli risultati raggiunti da Despar in questi anni, saranno le linee guida per sviluppare sempre maggiori convergenze fra le Società consorziate, per assicurare il loro sviluppo nei territori, per accrescere la quota del marchio privato e rendere fortemente sinergica l’unità di intenti e di indirizzo dell’intero mondo Despar. Vogliamo accrescere ancora il valore del nostro marchio che da 65 anni è sinonimo di prossimità al cliente grazie a una rete capillare di punti vendita e a un prodotto a marchio che sempre di più vogliamo venga percepito come la nostra Marca, continuando, al contempo, a valorizzare la nostra appartenenza a Spar International, un network internazionale che ci consente di condividere esperienze e affrontare insieme le sfide di un mercato in continuo cambiamento. L’azione collegiale del nuovo Cda e la professionalità di tutti i colleghi saranno prodromici e faciliteranno il conseguimento degli obiettivi a cui teniamo”.