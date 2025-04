Heineken oltre la birra: acquisita minoranza Tenzing

Heineken prosegue le sue acquisizioni al di fuori del settore brassicolo, rilevando una partecipazione nell'azienda britannica di bevande energetiche Tenzing. In una dichiarazione congiunta, le due aziende hanno affermato che il colosso olandese della birra ha acquisito una partecipazione di minoranza in Tenzing. I termini finanziari dell'accordo non sono stati resi noti.

Tenzing è stata fondata nel 2016 dall'ex dirigente di Red Bull Huib Van Bockel. Il gruppo era alla ricerca di investimenti e Van Bockel ha affermato che l'azienda "cercava un partner che potesse aiutarci a crescere rimanendo fedeli a noi stessi". Il dirigente ha quindi aggiunto: "Abbiamo riscontrato l'interesse di diversi attori globali, ma abbiamo scelto Heineken perché condivide ciò che conta di più: la fiducia nell'artigianalità, negli ingredienti naturali e nella costruzione di marchi basati sulla comunità. E' un'azienda familiare che sostiene idee audaci e sfida lo status quo. Impareremo da loro, ma sarà sempre lo stesso team a gestire Tenzing in modo indipendente".

Tenzing commercializza le sue bevande energetiche nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Svizzera e in Australia. Da parte sua, Heineken, da anni, sta ampliando i propri interessi al di fuori del settore brassicolo attraverso l'acquisizione di partecipazioni in aziende emergenti. L'anno scorso, ad esempio, Amstel ha acquisito una quota di minoranza del marchio olandese di bevande pronte da bere Stëlz per una cifra non rivelata. Inoltre, nel 2023, Heineken ha acquisito una quota di minoranza di Served, il marchio britannico di bevande pronte da bere co-fondato dalla pop star Ellie Goulding.

Boudewijn Haarsma, amministratore delegato di Heineken nel Regno Unito, ha accolto l'acquisizione della quota di minoranza di Tenzing come "un passo incredibilmente entusiasmante per noi. Oltre a sviluppare e ampliare le categorie di birra e sidro, che rimangono fondamentali per noi, desideriamo investire selettivamente in mercati in crescita al di là di questi. Si tratta del primo investimento di Heineken UK nel mercato in rapida crescita degli energy drink e non vediamo l'ora di condividere preziose lezioni e spunti di riflessione, contribuendo insieme alla crescita del marchio Tenzing".