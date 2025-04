Carlsberg Britvic lancia la nuova 7Up Pink Lemonade

Carlsberg Britvic, oggi uno dei principali operatori del mercato britannico delle bevande alcoliche e analcoliche, ha deciso di ampliare la gamma 7Up con il lancio della Pink Lemonade variante a zero zuccheri della stranota 7Up. Di fatto, si tratta della prima operazione del nuovo colosso beverage, nato a gennaio 2025 dopo che l'Alta Corte inglese ha dato il suo ok all'operazione da quasi 4 miliardi di Euro (leggi notizia EFA News): un'operazione che, come dimostrano i conti del primo trimestre 2025 appena pubblicati sta già dando i suoi frutti (leggi notizia EFA News).

La nuova variante combina i sapori di limone, lime e lampone, rivolgendosi ai consumatori che cercano alternative rinfrescanti e a basso contenuto di zucchero senza sacrificare il gusto. Pink Lemonade segna la prima espansione della linea 7Up dal 2020: di fatto, è una mossa strategica per capitalizzare la crescente tendenza delle bevande gassate aromatizzate, che hanno rappresentato il 35% della crescita totale del valore della categoria negli ultimi tre anni.

La nuova referenza, nelle intenzioni della società nata con l'acquisizione di Britvic da parte di Carlsberg, mira ad arricchire il portafoglio del marchio "in un contesto di crescente domanda da parte dei consumatori di nuove opzioni di bevande nella categoria delle carbonate aromatizzate".

Il prodotto, sottolinea l'azienda, è posizionato in modo da attrarre non solo i fedelissimi del marchio, ma anche nuovi consumatori alla ricerca di opzioni diverse per le bevande. Le ricerche indicano che il colore rosa della lattina e della bottiglie, è associato al sapore, all'idratazione e al rinfresco: ciò rende la confezione di grande impatto visivo un elemento chiave per attirare l'attenzione degli acquirenti. Il lancio prevede diverse opzioni di confezionamento, tra cui lattine da 330 ml, bottiglie da 500 ml e multipack.

"7UP Pink Lemonade rappresenta un tocco di freschezza per un marchio così popolare -spiega Ben Parker, VP Sales-off trade di Carlsberg Britvic-. Essendo uno dei marchi più grandi nel settore delle carbonate aromatizzate alla frutta, con un valore di vendita al dettaglio di 77 milioni di sterline , rappresenta un'opportunità interessante per i consumatori e i rivenditori. Vogliamo continuare a far crescere la categoria con innovazioni entusiasmanti, offrendo una bevanda che non solo sia all'altezza del gusto, ma che si distingua anche visivamente sugli scaffali per attirare l'attenzione degli acquirenti. Non vediamo l'ora che i consumatori provino il prodotto e che i rivenditori e i negozianti traggano vantaggio da un lancio che crea un'eccitazione nel settore delle bevande analcoliche".