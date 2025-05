Macfrut /2 Cosa mangiare per vivere bene fino a 100 anni?

Nella seconda giornata di Macfrut (leggi notizia EFA News su inaugurazione), mercoledì 7 maggio, alle ore 17 sempre nell’area Anb è previsto un intervento del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani in occasione della quarta Conferenza Organizzativa Anbi incentrata su esperienze applicative dell'Intelligenza Artificiale e la digitalizzazione al servizio dell'irrigazione e della salvaguardia idrogeologica.

In fiera sarà presenta una grande arena del cibo sano insieme a esperti del mondo scientifico, grandi firme della cucina, imprese del settore e 11 testimonial del mondo dello sport e dello spettacolo conosciuti dal grande pubblico. The Healthy Food show è la grande novità di Macfrut 2025: cinque talk uniti dal fil rouge che il benessere e la nostra salute sono strettamente influenzati da ciò che mangiamo. Protagonisti i prodotti ortofrutticoli innovativi ad alto valore nutrizionale. Si parte martedì 6 maggio dalle 11.30 con la tavola rotonda intitolata “Quale alimentazione per vivere bene fino a 100 anni?” a cui prendono parte Manuela Arcuri e Valentina Vezzali. Nel pomeriggio alle ore 16 “Le nuove frontiere della trasformazione del cibo” con Daniele Lupo e Matilde Brandi.

Macfrut da sempre si caratterizza quale fiera di contenuti su trend e tendenze del settore con specifici focus insieme ai massimi esperti, ricercatori e global player da tutto il mondo. La fiera in questa edizione ospiterà tre Simposi mondiali a partire dall’International Symposium on Biotechnological Tools in Horticulture dedicato alle biotecnologie applicate all’orticoltura che in fiera vedrà 220 partecipanti provenienti da 40 Paesi. È dedicato alla Patata, prodotto simbolo di Macfrut 2025, The International Potato Symposium, con 35 relatori da tutta Europa e oltreconfine (Egitto e Namibia). Oltre 100 studiosi da 24 Paesi invece si ritrovano in Fiera in occasione del Simposio Internazionale del Mediterraneo sulle Piante Medicinali e Aromatiche nell’ambito del Salone Spices&Herbs Global Expo dedicato a spezie, erbe aromatiche e officinali.

Alla filiera del vivaismo è dedicato Plant Nursery area che promuove una serie di focus (Vip: “Varieties International Project”) sul miglioramento genetico e le nuove varietà nella moderna frutticultura. Biosolutions International Event con una sessantina di espositori fa di Macfrut l’evento più importante a livello europeo in fatto di prodotti naturali per la difesa, nutrizione e biostimolazione delle piante, mentre alla filiera del pomodoro è dedicato Red Planet. E ancora, il Salone dell’agrovoltaico in Agrisolar Systems&Technologies, mentre il risparmio idrico è al centro di Acqua Campus. Ritorna l’area dinamica con due campi prova di Macfrut Field Solutions. Tra le novità: Romagna Business Matching iniziativa di networking e b2b di Confindustria Romagna e Berry Area dedicata ai piccoli frutti.

