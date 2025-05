Tuttofood/3. Eurovo protagonista con le novità le Naturelle

Gruppo Eurovo, da oltre 70 anni specialista nella produzione di uova e ovoprodotti, mette al centro della sua partecipazione a Tuttofood il potenziale d’innovazione racchiuso nelle uova non solo nella GDO, ma anche nel Food Service, portando una rivoluzione significativa nel mercato dei prodotti ready to eat. L’azienda sceglie la X edizione della fiera B2B di riferimento per l'ecosistema agroalimentare, che si terrà a Milano da oggi fino all’8 maggio, per presentare le ultime grandi novità del marchio le Naturelle per il segmento dei dessert pronti e per consolidare il proprio ruolo di partner d’eccellenza per gli operatori del fuori casa con il brand Eurovo Service, consolidando il proprio know-how innovativo sulle uova come ingrediente essenziale nell’industria del food.

Dopo il lancio della Bevanda Ricca di Calcio e Proteine e dei Pancake con uova e miele italiani, Gruppo Eurovo completa la linea de le Naturelle con due novità assolute nel banco frigo e in quello freezer, in cui l’uovo è sorprendentemente l’ingrediente protagonista, confermandosi un vero e proprio scrigno d’innovazione al servizio delle esigenze di gusto e benessere dei consumatori. La prima è il Cremoso a base di albume d’uovo, un dessert al cucchiaio fresco e pronto da gustare che soddisfa il palato senza sensi di colpa. Grazie alle straordinarie virtù nutrizionali dell’albume, fonte preziosa di proteine a elevato valore biologico e privo di grassi e zuccheri, il Cremoso le Naturelle offre un elevato contenuto di proteine di alta qualità e un basso contenuto calorico. Ricco di calcio, essenziale per la salute di ossa e denti, è una perfetta alternativa ai dessert a base di latte in quanto naturalmente senza lattosio. Disponibile nei gusti vaniglia, caramello salato e cioccolato, il Cremoso le Naturelle è caratterizzato da una consistenza avvolgente e da un sapore delicato ma goloso, qualità che lo rendono ideale come dessert per concludere il pranzo o la cena nel segno della leggerezza (solo 58 calorie per vasetto), ma anche come dolce merenda con cui spezzare la fame durante la giornata e perfino come snack post allenamento.

Le Naturelle debutta inoltre nel segmento delle vaschette con il Gelato Squisito e Leggero a base di albume d’uovo, una novità che risponde alle esigenze delle persone intolleranti al lattosio e di chi cerca un’alternativa al latte vaccino in quanto naturalmente lactose free. Fonte di fibre e a basso contenuto di zuccheri e grassi, è ricco di proteine (ben 30 g per confezione) grazie alla presenza dell’albume che, oltre a conferire ai gusti vaniglia e cioccolato una cremosità sorprendente, offre un basso apporto di calorie. Un’esperienza tutta da gustare, senza rinunce e senza sensi di colpa.

“Con le Naturelle raggiungiamo una nuova importante tappa nel percorso di innovazione che stiamo costruendo in questi ultimi anni, mettendo al centro l’uovo come materia prima d’eccellenza non solo per la sua qualità, ma anche per la sua estrema versatilità in ogni ambito del food. Il suo profilo nutrizionale unico continua a essere per noi una fonte d’ispirazione eccezionale per sperimentare e proporre prodotti inediti, come lo sono il Cremoso e il Gelato a base di albume d’uovo, due novità assolute nel segmento dei dessert ready to eat. Non potevano che scegliere la visibilità di una fiera come Tuttofood, una kermesse in cui è sempre più forte anche la presenza di professionisti, a conferma di come i mondi della Gdo e del Food Service siano sempre più aperti al dialogo e al confronto”, dichiara Federico Lionello, Direzione Commerciale e Marketing di Gruppo Eurovo.

Oltre alla gamma completa le Naturelle, che offre un assortimento di uova e ovoprodotti da filiera integrata verticalmente e da allevamenti attenti al benessere animale (a terra, all’aperto e biologici oltre alla filiera antibiotic-free), Gruppo Eurovo conferma la propria vocazione al servizio degli operatori del fuori casa con Eurovo Service, il marchio dedicato al mondo professional con referenze dalle altissime prestazioni e dal maggiore contenuto di servizio, per supportare al meglio i professionisti nel loro lavoro quotidiano e aiutarli a ottimizzare tempi, risorse e food cost grazie alla qualità e alla sicurezza che solo la filiera integrata verticalmente e una forte attenzione alla sostenibilità possono garantire.