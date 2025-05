Macfrut /2. Lollobrigida: "Questa fiera luogo ideale per far crescere agricoltura italiana"

Presidente Piraccini: "Un vero grande hub del settore agrifood in grado di attrarre operatori da tutto il mondo".

“Macfrut è una fiera che guarda al futuro”. Con queste parole il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida ha tagliato il nastro della 42° edizione di Macfrut. Lo ha fatto nel corso del convegno inaugurale, promosso da AnbiI (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue) sul tema “L’Acqua è il futuro”, nel corso della prima giornata di Fiera al Rimini Expo Centre partita sotto i migliori auspici in fatto di presenze.

“Macfrut è una fiera che si apre al futuro. Si apre a Nazioni, soprattutto africane, che rappresentano per il sistema agricolo italiano una grande opportunità", ha affermato il ministro. "In Africa c’è molta terra e c’è anche possibilità di lavorarla. Insieme possiamo costruire occasioni di sviluppo e costruire opportunità per entrambi: loro possono consolidare la loro sovranità alimentare, noi possiamo esportare le nostre tecnologie e in futuro mercati per i nostri prodotti. Macfrut guarda al futuro anche per la gestione delle risorse idriche e per la generazione di energia. Il futuro offre delle opportunità e rappresenta una sfida per l’agricoltura e l’ortofrutta italiana. Qui a Macfrut c’è un momento di confronto e di lavoro, utile e franco, e questa fiera internazionale, ormai consolidata, è il luogo ideale dove trovare soluzioni per far crescere l’agricoltura italiana”.

A presentare gli assi portanti di Macfrut, il presidente Renzo Piraccini. “Chi frequenta Macfrut si è reso conto dell'esplosione della manifestazione dopo il Covid, grazie anche alla collaborazione con Agenzia Ice. La sinergia tra la 42° edizione di Macfrut, vetrina della fiera ortofrutticola e la 54° edizione di Fiera Avicola ci ha permesso di realizzare un vero grande hub del settore agrifood in grado di attrarre operatori da tutto il mondo. Macfrut è la vetrina della filiera ortofrutticola italiana, settore cardine del nostro Paese con un valore di 19 miliardi che sale a oltre 60 se prendiamo in esame l’intera filiera. E proprio la filiera è il punto di forza del sistema ortofrutticolo del nostro Paese che ha trovato in Macfrut la sua vetrina ideale in rappresentanza di tutti gli anelli, dal seme alla tavola”.

Regione Partner dell’edizione 2025 è il Lazio, presentata dall’Assessore regionale Giancarlo Righini. “Essere la Regione partner di questa edizione di Macfrut è una straordinaria opportunità per il Lazio. Il Salone internazionale dell’ortofrutta è l’occasione per valorizzare le eccellenze del territorio attraverso la presenza di nove aziende, impegnate su tracciabilità, sostenibilità e innovazione nella coltivazione. Nello spazio espositivo della Regione, i visitatori potranno partecipare a degustazioni guidate e assistere a tre speciali cooking show firmati dallo chef Alessandro Circiello, che interpreterà in chiave creativa e sostenibile i prodotti ortofrutticoli laziali. Mai prima d’ora un’amministrazione regionale aveva investito così tante risorse nella promozione dell’agricoltura del Lazio: un impegno concreto, strategico e senza precedenti. Attraverso le nostre eccellenze raccontiamo un’agricoltura dalle radici profonde e dallo sguardo proiettato al futuro, fondata su biodiversità, tracciabilità e qualità certificata. Perché oggi il Lazio non è più soltanto terra di eccellenti produzioni: è un modello di sviluppo sostenibile, che riconosce nel valore umano e imprenditoriale la sua risorsa più preziosa”.

