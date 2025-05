Macfrut /3. Delegati Ice decuplicati in quattro edizioni

Intervenendo per la prima alla cerimonia di inaugurazione della fiera (leggi notizia EFA News), il presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale ha dichiarato: "Macfrut è una manifestazione che ha saputo crescere fino a diventare un punto di riferimento internazionale per tutta la filiera ortofrutticola, grazie a una struttura organizzativa straordinaria, alla qualità degli espositori e alla capacità dei territori di mettere in rete competenze, specificità ed energie. Per l’Emilia-Romagna Macfrut ha un valore duplice, una grande opportunità di portare persone, energie, economia nel nostro territorio, ma prima di tutto un'occasione che dimostra una parte significativa della nostra produzione nell'ortofrutta, settore nel quale la nostra regione è sicuramente uno dei grandi protagonisti internazionali".

"La filiera ortofrutticola", ha proseguito De Pascale, "vale qui oltre un miliardo di euro e comprende non solo la produzione agricola, ma anche tutta l’industria connessa: meccanizzazione, trasformazione, ricerca. È un pezzo fondamentale della nostra identità. Tuttavia, dobbiamo dirlo con chiarezza, questo è uno dei settori che oggi ha più bisogno di sostegno. Gli ultimi anni sono stati difficili, segnati da eventi climatici estremi e da una perdita di competitività dovuta a costi troppo elevati. Abbiamo bisogno di fare di più sulla logistica per abbattere i costi inclusi quelli energetici, e sulla gestione dell’acqua affinché le opere di difesa idraulica siano anche strumenti per conservare e utilizzare in modo intelligente una risorsa fondamentale”.

In rappresentanza di Agenzia Ice è intervenuto Maurizio Forte della Direzione Centrale per Export Agenzia Ice. “Agenzia Ice da diversi anni è un partner strategico per Macfrut. Insieme alla Fiera seguiamo l’incoming degli operatori esteri e le attività di comunicazione sui mercati per far conoscere maggiormente questa manifestazione. Quest’anno sono 380 i delegati che abbiamo portato sia per Macfrut sia per Fieravicola; quattro edizioni fa erano circa un decimo. C’è un grande investimento del sistema istituzionale per rendere sempre più grande Macfrut e per farla diventare leader non solo Italia ma anche nel resto del mondo”.

L’inaugurazione è avvenuta nel corso del convegno promosso da Anbi. Moderato da Valerio Baroncini, vicedirettore del Resto del Carlino, ne hanno parlato in due sessioni Francesco Vincenzi presidente Anbi, Cristiano Fini, presidente di Cia Agricoltori Italiani, Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, Ettore Prandini, presidente Coldiretti, Marco Riccardo Rusconi, direttore Aics, Livio Proietti, presidente Ismea e Maria Chiara Zaganelli, direttore Crea. Nella seconda sessione si è entrati nel vivo dell’inaugurazione della fiera con i contributi di Renzo Piraccini presidente di Macfrut, Giancarlo Righini, assessore all'Agricoltura Regione Lazio, Luigi Scordamaglia, amministratore delegato Filiera Italia, Maurizio Forte, Direzione Centrale per Export Agenzia Ice e Michele De Pascale Presidente della Regione Emilia-Romagna. Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida ha fatto le conclusioni finali.

Nella giornata di domani in Fiera (mercoledì 7 maggio) alle ore 17 sempre nell’area Anbi è previsto un intervento in diretta in collegamento video del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani. Avverrà in occasione della quarta Conferenza Organizzativa Anbi incentrata su esperienze applicative dell'Intelligenza Artificiale e la digitalizzazione al servizio dell'irrigazione e della salvaguardia idrogeologica.