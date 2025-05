Tuttofood /2. Amadori annuncia partnership con Federazione Italiana Cuochi

Il Gruppo Amadori, in occasione della sua prima partecipazione a TuttoFood con il corporate brand “Amadori - The Italian Protein Company”, annuncia ufficialmente la partnership con la Federazione Italiana Cuochi (Fic). Una collaborazione nata per promuovere insieme la cultura italiana del buon cibo, unendo la qualità dell’offerta del Gruppo all’arte e alla creatività dei professionisti della ristorazione.

La Federazione Italiana Cuochi, coi suoi 16.500 associati, rappresenta un punto di riferimento per moltissimi cuochi professionisti, chef patron e ristoratori. Una rete capillare sul territorio che grazie a 96 associazioni provinciali, 20 unioni regionali e 14 associazioni estere sostiene la valorizzazione della cucina italiana nel nostro Paese e in tutto il mondo.

L’obiettivo della partnership è sottolineare l’importanza di portare in tavola prodotti di alta qualità e gustosi, provenienti da filiere italiane gestite e controllate, come “Il Campese”, il pollo Amadori allevato all’aperto, protagonista ideale nei menù della grande ristorazione per esaltare il gusto e la versatilità della carne bianca, proveniente da una filiera d’eccellenza: la prima in Italia e la seconda in Europa per il pollo allevato all’aperto. Forte della visione e dei valori che accomunano il Gruppo Amadori e Federazione Italiana Cuochi, la collaborazione si propone di esaltare l’eccellenza agroalimentare italiana attraverso interpretazioni culinarie d’autore – come quelle proposte dagli chef della Federazione nello spazio del Gruppo Amadori durante tutte le quattro giornate di TuttoFood - promuovendo insieme cultura e innovazione gastronomica.

“Questa partnership si inserisce nel nostro percorso di evoluzione racchiuso dal posizionamento The Italian Protein Company, identità che riflette l’impegno ad offrire un’ampia offerta proteica, sia animale che vegetale”, ha commentato Matteo Conti, direttore centrale Marketing Strategico. “Grazie alle filiere italiane, che garantiscono alta qualità e gusto, e a questa nuova e importante collaborazione, ci impegniamo a essere sempre più promotori di un’alimentazione corretta, equilibrata ed attenta alle nuove abitudini di consumo, valorizzando il meglio della cultura gastronomica del nostro Paese”.

“La Federazione Italiana Cuochi ha sempre scelto i suoi partner", ha spiegato il presidente Rocco Pozzulo, "guardando all’opportunità di perseguire con loro progetti condivisi, promuovendo i loro prodotti ma anche valorizzando il più possibile un comparto alimentare di riferimento, di cui la cucina fa parte, che è strategico per la nostra nazione. I cuochi sono l’ultimo anello di una lunga filiera fatta di prodotti alimentari, competenze, know how e per questo motivo hanno l’obbligo di aggiornarsi e formarsi, non soltanto in cucina ma sulle complesse dinamiche e i processi produttivi dell’intero comparto di riferimento. In un panorama internazionale oggi sempre più attento all’allevamento, alla produzione, all’offerta e al consumo di proteine animali e vegetali il progetto del Gruppo Amadori di creare filiere tutte italiane e accuratamente controllate, deve stimolare i professionisti della ristorazione e trovar pronta un'organizzazione come la nostra a rispondere e a farsi veicolo di questi contenuti”.