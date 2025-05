Macfrut 2025: premiato Giuseppe Mistretta

È stata una prima giornata dai grandi numeri e dalle importanti presenze, l’esordio di Macfrut che ha visto i padiglioni del Rimini Expo Centre decisamente affollati. Il Premio Macfrut 2025 è stato consegnato a Giuseppe Mistretta, già direttore dell’Area Africa subsahariana per il Ministero degli Esteri. La premiazione è avvenuta al termine della cerimonia inaugurale dell’edizione 2025 della fiera riminese. “Sono onoratissimo di ricevere questo premio", ha affermato Mistretta, "che rende merito all’attività incessante svolta dai funzionari diplomatici italiani e africani che sono impegnati in questa partnership con Macfrut dal 2017. Una partnership che ha funzionato bene dato che nel giro di pochi anni siamo riusciti a portare, in questa edizione, 250 espositori africani. Questo ci fa onore e testimonia il grande lavoro che è stato fatto”. L’Africa, anche per via del Piano Mattei, rappresenta un volano economico dalle grandi potenzialità per il nostro Paese.

“Grazie al Piano Mattei", ha proseguito Mistretta, "ci sono grossi investimenti italiani non solo in Nord Africa, in particolare in Egitto e Tunisia, ma anche in tutta la parte Sub-sahariana, in base alle produzioni possibili dei diversi areali e al clima. Gli africani sono molto interessati che il loro territorio diventi eccellenza agricola e questo è il perno su cui sviluppare le potenzialità economiche. Di fronte a questi obiettivi, ci sono anche delle sfide come quella di sconfiggere la siccità che è un problema endemico in Africa. In questo senso, il settore irrigazione della fiera, sarà di sicuro interesse per espositori e visitatori africani”.

Queste le motivazioni del Premio Macfrut, consegnato dal presidente Renzo Piraccini. “Il riconoscimento è al prezioso contributo offerto allo sviluppo del progetto Macfrut in Africa, grazie alla sua visione strategica, alla profonda conoscenza del continente africano e al costante impegno nel rafforzare le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa sub-sahariana. In qualità di direttore per l'Africa subsahariana alla Farnesina, Giuseppe Mistretta ha saputo sostenere con determinazione l'internazionalizzazione del Sistema Italia ed in particolare del settore ortofrutticolo italiano, favorendo il dialogo istituzionale e la cooperazione economica. Il suo sostegno", prosegue la motivazione del Premio, "ha rappresentato un elemento chiave per l'espansione di Macfrut nel contesto africano, contribuendo concretamente alla costruzioni di ponti di collaborazione e sviluppo sostenibile”.

1/Segue