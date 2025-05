Macfrut /2. Vip a confronto sull'alimentazione sana

Successo di pubblico per la novità 2025 di Macfrut, che ha visto all'Healthy Food Arena il debutto dei Talk, conversazioni nelle quali i contenuti scientifici si mescolano a celebrità, alta cucina e testimonianze aziendali. A condurli il giornalista Rai Gianluca Semprini. L’evento si è aperto la mattina sul tema “Quale alimentazione per vivere bene fino a 100 anni?” e ha messo in dialogo il professor Francesco Sofi (Università di Firenze-Comitato scientifico Società Italiana Nutrizione Umana), l’attrice Manuela Arcuri e la campionessa olimpica di scherma Valentina Vezzali. Personaggi di scienza e di sport, di spettacolo e di cucina, hanno tutti sottolineato l’importanza di scelte in tavola che partono dal campo e arrivano nel piatto seguendo idee chiare e precise: “il benessere psico e fisico passa attraverso anche un’alimentazione consapevole e sempre più rivolta a promuovere un dieta mediterranea che rimarchi il ruolo da protagonista dell’ortofrutta".

Per l’attrice originaria di Anagni, non a caso “la frutta e la verdura, preferibilmente se certificate biologico, non sono e non mancheranno mai sulla mia tavola. Adesso che sono mamma sto cercando di sensibilizzare verso questo approccio anche mio figlio, e credo ci stia riuscendo, anche perché sono prodotti buoni e salutari". Sempre per Arcuri “il mio lavoro è fortemente legato al benessere e all’immagine personale. Da qui l’attenzione verso un’alimentazione sana, pulita e consapevole è sempre stata fondamentale".

Non solo cibo ma anche un’attività sportiva e fisica costante "sono sicuramente ingredienti imprescindibili per vivere bene e in salute. Da atleta, sottolinea Vezzali, i regimi alimentari sono influenzati ovviamente dalle performance e dalle gare. Questo non toglie che la tradizione a tavola, la mia è emiliana, detti ancora le regole al palato e non a caso quando vogliamo mangiare di sostanza andiamo da mia madre. Una scelta che ci premia e che tiene viva la tradizione e la cultura del cibo".

Tra le testimonianze aziendali presenti alla tavola rotonda del mattino c'era il direttore Paolo Pari di Almaverde Bio Italia e Laura Zanna in rappresentanza del Gruppo Eurovo. Oltre alla longevità c’è poi la trasformazione, tema della sessione del pomeriggio (“Le nuove frontiere della trasformazione del cibo”). Tra gli ospiti della chiacchierata, Pietro Rocculi e professoressa Francesca Patrignani dell'ateneo bolognese (Distal), il vice campione olimpico di Beach volley Daniele Lupo e la showgirl e conduttrice televisiva Matilde Brandi. Se per Lupo “sport e alimentazione hanno una parola comune, che è miglioramento, e questo è quello che faccio ogni giorno dal risveglio fino a fine allenamenti. Puntare su cibi sani fortemente basati su frutta e verdura mi aiutano a raggiungere questo obiettivo”; dall’altra parte Brandi è netta nel considerare “fondamentale nella mia storia alimentare queste tipologie di prodotti. Ne hanno sempre fatto parte e credo che continueranno a farlo. Anzi", aggiunge, "alle mie figlie ho addirittura cambiato le merendine per la scuola puntando su mele, pere e tutto quanto la stagionalità, in termini di frutta, può offrire”. Cambiamenti di stili e gusti che “non sono immediati nella loro assimilazione da parte delle giovani generazioni ma diventano fondamentali per promuovere stili di vita sani e consapevoli".