Nesquik: biscotti per tutti i gusti (anche con meno grassi e zuccheri)

Nesquik dà una marcia in più alla colazione presentando tante gustose novità, per trasformare ogni risveglio in un’occasione di gusto e buonumore per tutta la famiglia. Lo fa, rilanciando i biscotti Nesquik con una nuova ricetta ancora più friabile e deliziosa, ideali da gustare nel latte o da soli, grazie al loro gusto cioccolatoso. Con Il gusto iconico di Nesquik e il 50% di grassi saturi in meno rispetto alla media dei frollini più venduti per una colazione che conquista al primo morso.

Non solo bontà: anche la grafica dei biscotti Nesquik si rinnova con una veste ancora più allegra e vivace. Quicky, l’amato coniglietto simbolo di Nesquik, appare in una versione sportiva e dinamica. Un'immagine fresca e accattivante, pensata per portare buonumore a colazione e ricordare quanto sia importante adottare uno stile di vita dinamico fin dal mattino. Muoversi, giocare, correre e restare attivi ogni giorno non è solo divertente, ma anche fondamentale per il benessere e per iniziare la giornata con la giusta carica e positività.

Anche la gamma Nesquik in polvere si arricchisce con due irresistibili varianti: Nesquik Choconutty, dal goloso sapore di nocciola e cacao, e Nesquik al gusto Fragola, dal gusto fruttato e delicato, perfetto per chi cerca una colazione o merenda diversa dal solito. Quindi, con l’arrivo della bella stagione, Nesquik si tinge di rosa e diventa l’alleato ideale per preparare milk-shake rinfrescanti per tutta la famiglia.

E non è tutto: la storica ricetta di Nesquik 30% meno zuccheri rispetto al Nesquik Classico è stata rinnovata, con più cacao per un gusto ancora più intenso. Una scelta adatta a chi preferisce abbinarlo anche a bevande vegetali, senza rinunciare alla bontà iconica di Nesquik.

Nesquik si muove verso imballaggi sempre più virtuosi. La nuova busta da 300 gr di Nesquik 30% meno zuccheri utilizza l’84% di plastica in meno rispetto alla confezione precedente, il barattolo da 350 gr. Un passo in avanti anche verso una nuova modalità di consumo in sacchetto ricarica, amato dalle nuove generazioni.

Nesquik al gusto fragola è in una pratica confezione in busta da 350 gr – prezzo: euro 3,79.

Nesquik al cacao e Nesquik Choconutty sono in una confezione da 300 gr – prezzo: euro 3,99