Carni selvatiche: MEatSchool e Fondazione Una lanciano prima masterclass culinaria

Si è svolta oggi la prima masterclass “Selvatici e Buoni a Tavola”, il percorso formativo nato dalla recente collaborazione tra MEatSchool Academy e Fondazione Una – Uomo, Natura, Ambiente, che ha offerto un’esplorazione approfondita e multidimensionale nel mondo delle carni selvatiche a professionisti del settore alimentare e appassionati, con l’obiettivo di coniugare conoscenza, sostenibilità e valorizzazione delle risorse naturali.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro strategico di Fondazione Una, da sempre impegnata con il progetto Selvatici e Buoni nel promuovere lo sviluppo di una filiera controllata, legale e sicura di carni selvatiche, diffusa su tutto il territorio nazionale. Attraverso attività di sensibilizzazione e formazione, infatti, la Fondazione punta a far emergere il potenziale economico e sociale della filiera, nonché a valorizzare la salubrità e le proprietà organolettiche di queste carni.

La Masterclass si è svolta attraverso un approccio integrato con cui si sono approfondite le molteplici dimensioni della filiera, raccontando il viaggio delle carni selvatiche dal bosco alla tavola. Grazie al contributo di Luca Pellicioli, consigliere del Comitato Scientifico di Fondazione Una e dei partner di Gusto Selvatico Aps, i partecipanti hanno potuto approfondire temi che spaziano dalla gestione faunistica e le normative vigenti, alle tecniche di prima lavorazione, per concludere poi con una degustazione sensoriale. Un’esperienza, questa, che ha reso possibile trasformare la teoria in pratica.

“La Masterclass Selvatici e Buoni a tavola è parte del più ampio progetto Selvatici e Buoni, attraverso il quale stiamo delineando un processo che consenta la creazione di una filiera di carni selvatiche controllata, legale e sicura dal punto di vista igienico-sanitario, in grado di garantire uno sviluppo sostenibile e un ritorno sociale, economico e occupazionale per le comunità”, ha commentato Marina Berlinghieri, responsabile delle Relazioni Istituzionali di Fondazione Una. “Il nostro impegno è volto a rendere questo progetto sempre più concreto, collaborando con realtà di tutto il territorio nazionale e avendo particolare sensibilità per le zone in cui la selvaggina può rappresentare un’importante risorsa”. L’evento si è svolto grazie alla collaborazione con MEatSchool Academy, scuola di (in)formazione sulla cultura della carne di Tombolo, in provincia di Padova, nata con l’obiettivo di trasformare la passione per la carne in competenze straordinarie per chi opera o desidera operare nel settore, coniugando formazione professionale e informazione approfondita, per promuovere la cultura della carne in ogni fase della filiera produttiva.

“Siamo estremamente soddisfatti del lavoro svolto sino ad ora in sinergia con Fondazione Una, con cui condividiamo l’obiettivo di promuovere una filiera della carne sempre più virtuosa e consapevole”, ha dichiarato Paolo Amedeo Garofalo, direttore dell’Academy MEatSchool. “Formazione, sostenibilità e valorizzazione del prodotto rappresentano per noi tre pilastri imprescindibili per accompagnare l’evoluzione del settore e favorire una cultura alimentare sempre più responsabile”.

Questa Masterclass segna un nuovo passo nel percorso condiviso da MEatSchool Academy e Fondazione Una, confermando come la conoscenza possa contribuire concretamente a valorizzare le risorse naturali e a promuovere pratiche produttive responsabili.