Assica: dieci videolezioni in collaborazione con Acadèmia.tv

Grazie alla campagna europea "Trust Your Taste – Choose European Quality", Assica ha realizzato in collaborazione con Acadèmia.tv, un corso di formazione online interamente dedicato ai consumatori. Un percorso in dieci video lezioni, pensato per approfondire il mondo dei salumi e della carne suina attraverso contenuti chiari, accessibili e di alta qualità. Oltre a nozioni tecniche e culturali, il corso propone ricchi spunti gastronomici e ricette creative, ideali sia per appassionati sia per professionisti del settore.

Le video lezioni sono disponibili in italiano, inglese e francese sia sulla community di Acadèmia.tv, piattaforma digitale leader nella formazione culinaria sia sul canale YouTube dedicato alla campagna: https://tinyurl.com/TrustYourTaste.

Il corso si articola in tre moduli: Salumi Crudi, Salumi Cotti e Carne Suina. Tagli e tecniche di lavorazione della carne di maiale sono i focus principali delle puntate, orientate ad accendere i riflettori su prodotti tradizionali, veri e propri emblemi della tradizione gastronomica italiana. Grazie a questi contenuti formativi, anche chi non ha esperienza professionale potrà imparare a riconoscere i salumi di qualità, conservarli correttamente e utilizzarli in cucina valorizzandone sapori e proprietà.

Il primo modulo "Salumi Crudi", online da febbraio 2025 – ha già registrato ottimi risultati con circa 8.500 iscritti al corso su Acadèmia.tv e quasi 450.000 visualizzazioni totali su YouTube nelle varie lingue disponibili. Dal 7 ottobre 2025 sarà disponibile il secondo modulo "Salumi Cotti" mentre Il terzo modulo, dedicato alla carne suina verrà, rilasciato ad aprile 2026.

A guidare gli utenti in questo percorso gastronomico sono tre esperti:

- Alex Revelli Sorini, gastrosofo, professore universitario di culture e politiche alimentari, giornalista e coautore di numerosi saggi a tema cibo e gusto. Revelli Sorini partirà dalle origini storiche dei salumi e della carne suina per arrivare fino all’epoca moderna;

- Alex Lo Stocco, maestro nell'arte della pizza e della focaccia: la sua esperienza e abilità nell’impasto lo rendono uno dei più grandi interpreti in questo campo. Grazie alle sue masterclass gli aspiranti chef potranno replicare le sue ricette: Pizza Salame Tatin; Fior di cotto, senape, provola affumicata, olive, fiori di zucca; Tiella Gaetana con salsiccia e broccoletti.

- Francesca Guastella, specialista della pasta fresca, è una vera e propria ambasciatrice della tradizione culinaria italiana. La sua passione per l'uso delle materie prime di alta qualità e per le tecniche tradizionali la rende una delle figure più rispettate nel panorama gastronomico. Nel corso spiegherà la preparazione della Lasagna con verza, pancetta, patate e bitto; Babka mortadella limone e parmigiano; Arancino di polenta ripieno di costine.