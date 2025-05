Libri. Mangiar bene senza sensi di colpa

Salute e alimentazione sana sì, sensi di colpa no. Questo, in sintesi, lo spirito che anima il saggio "Alimentazione e benessere. Nutrirsi bene per una vita sana e attiva" (Giunti, pp. 96), realizzato dall'insegna Crai. Si tratta di un libro che vuole essere un vero e proprio manuale di felicità alimentare, una guida verso una routine salutare, che fa riscoprire il gusto autentico dei cibi che fanno bene. Il tutto, in linea con le nuove tendenze degli italiani, sempre più attenti al benessere fisico, da cui deriva quello psicologico.

Dalle ricerche di settore emerge una consapevolezza ormai diffusa: la salute passa anche - e soprattutto - dalla tavola. Lo confermano i dati, che mostrano come un numero crescente di persone scelga alimenti salutari, riscoprendo ricette tradizionali e ingredienti semplici, proprio come facevano i nostri nonni. Una tendenza che trova pieno supporto anche dal mondo scientifico: studi condotti dall’Istituto Superiore e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità confermano che una dieta varia, sana e ricca di frutta e verdura, aiuta a prevenire malattie e migliorare il benessere.

"Alimentazione e benessere", realizzato da Crai con la collaborazione di professionisti esperti, è una guida completa per creare piatti equilibrati e gustosi, per conciliare il piacere dell'alimentazione con il mangiar sano. Il volume è disponibile nei supermercati Crai, in libreria e online.

Nel volume, poi, vengono sfatati alcuni miti, come il legame tra consumo di uova e colesterolo, e spiegati nel dettaglio tutti i nutrienti fondamentali: carboidrati, proteine e grassi buoni e cattivi. Ma anche i micronutrienti, le vitamine, i sali minerali con un focus su quali sono i principali, le loro caratteristiche, in quali alimenti si trovano, quali benefici apportano all’organismo e in che modo assumerli al meglio. Una parte è poi dedicata a come nutrirsi a seconda dell’età o in condizioni particolari quali la gravidanza.

Il capitolo finale, a cura del campione Gianfranco Mione, affronta con grande attenzione il tema dello sport, un pilastro essenziale per la nostra salute, ma che necessita di un’alimentazione dedicata: “Fare movimento è indispensabile per il benessere di tutto l’organismo, ma questo non significa solo avere un abbonamento in palestra, frequentarla qualche giorno a settimana per poter poi mangiare a volontà. In questo volume, infatti, abbiamo voluto sottolineare come una dieta corretta sia ancora più importante per massimizzare i benefici dell’esercizio fisico".