Destination Italia, il turismo esperienziale chiude il 2024 in rialzo

Destination Italia, la prima “GLocal Travel Tech” leader nel turismo Incoming esperienziale, quotata su Euronext Growth Milan ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d’esercizio chiusi al 31 dicembre2024. Il valore della produzione si è attestato a 57,8 milioni di Euro, il 4% in più rispetto al 2023 "per effetto principalmente della fusione per incorporazione di Portale Sardegna, avvenuta nel giugno 2023", i ricavi si attestano a 52,4 milioni di Euro, in leggero incremento rispetto a 51,6 milioni di Euro nel 2023: "si segnala -sottolinea la nota della società- un contributo molto positivo del canale B2B trainato principalmente dalla performance del mercato americano".

L'ebitda è a 900 mila Euro dal break even del 2023 o meglio, come dice la società, "in significativo incremento rispetto al dato negativo di 49 migliaia di Euro nel 2023": un balzo in avanti dovuto "all'effetto del positivo andamento del valore della produzione e della minore incidenza dei costi per servizi. Il risultato netto è attestato a -1,6 milioni di Euro da -2,3 milioni di Euro del 2023.

L’indebitamento finanziario netto è pari a 15,2 milioni di Euro: la variazione rispetto a 11,6 milioni di Euro nel 2023 è "correlata agli effetti derivanti dai forti investimenti effettuati sulla tecnologia, sul progetto di sviluppo territoriale chiamato Destination Local Expert, agli investimenti per l’apertura di nuovi mercati (a giugno 2025 verrà inaugurata la sede in Cina)". Il patrimonio netto si attesta a 5,4 milioni di Euro, rispetto a 5,6 milioni di euro nel 2023.

“Sono particolarmente soddisfatta del 2024 appena concluso -sottolinea Dina Ravera, presidente di Destination Italia- perché nonostante gli investimenti fatti, i tanti cantieri aperti, la migrazione verso un posizionamento strategico di lungo periodo, il Gruppo ha consolidato il fatturato e ha generato un ebitda in forte crescita anche grazie al processo di integrazione con Portale Sardegna che sta generando importanti sinergie dal punto di vista dei costi. Lo sforzo profuso nel corso dell’esercizio ci consente di guardare con fiducia al proseguimento della crescita nel 2025, resa possibile da molteplici fattori: il cambio di passo tecnologico, il presidio commerciale diretto di nuovi mercati strategici (America e Asia), la partecipazione alle principali fiere internazionali di settore, il lancio sul mercato del SAAS con Hubcore.AI e, per finire, il presidio di buona parte del territorio italiano con la rete dei Local Expert, questi ultimi capaci di garantire contenuti unici in grado di differenziare il prodotto rispetto agli altri competitor, il tutto in coerenza col posizionamento GLocal".

"Le linee guida del posizionamento strategico di Glocal Travel Tech, approvate dal consiglio di amministrazione nell’ottobre 2024 si basano sulle enormi potenzialità che le due realtà fuse sono in grado di offrire -aggiunge Ravera-. Se vogliamo riassumere in due parole, possiamo definire il 2024 come un anno di importanti investimenti le cui ricadute iniziano a farsi vedere significativamente già nel 2025, a tal proposito si conferma che il trend di GTV e marginalità sono in linea con gli ambiziosi obiettivi comunicati dal cda il 31 ottobre 2024: range di valore della produzione 75-90 milioni di Euro e range di ebitda 3-4,5 milioni di Euro. L’attenzione al tema della sostenibilità rimane massima, e ha visto la stesura della seconda edizione del Bilancio di sostenibilità, e l’organizzazione di 3 Meet Forum -Stati Generali del Turismo Sostenibile- , 1 Nazionale a Napoli e 2 Locali nelle Marche e Friuli-Venezia Giulia con lead sponsor il Gruppo Intesa. Da ricordare inoltre, la promozione del brand Charming Italy negli Stati Uniti da parte della famosa attrice di Hollywood Whoopi Goldberg, importante supporter del Progetto Paese, Destination Italia".