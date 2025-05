Romanengo: Violante Avogadro di Vigliano è nuova AD

Violante Avogadro di Vigliano è il nuovo amministratore delegato della più antica confetteria d’Italia Pietro Romanengo fu Stefano, fondata a Genova nel 1780. Con oltre vent’anni di esperienza nel mondo del lusso e del lifestyle internazionale, Violante Avogadro ha ricoperto ruoli di leadership strategica in aziende iconiche come Gucci, Ralph Lauren Home, Montblanc, Roger Vivier e illycaffè.

"Manager con una profonda sensibilità per l’identità dei brand, porta in Romanengo una visione imprenditoriale ampia e inclusiva, unita a una forte passione per l’artigianalità, l’innovazione e la sostenibilità — temi oggi più che mai centrali nel panorama del lusso contemporaneo. Con un percorso professionale a livello internazionale, riconosciuta da Forbes tra i '100 Top Managers in Marketing and Communication', incarna una nuova generazione di leadership capace di leggere le dinamiche dei mercati in rapida evoluzione con uno sguardo attento allo sviluppo valoriale delle aziende e alla valorizzazione del capitale umano.Il suo ingresso avviene in un momento cruciale per Romanengo, che oggi si trova in una fase di forte trasformazione e crescita".

L’obiettivo è chiaro: proiettare l’eredità e il savoir-faire di Romanengo nel futuro, mantenendo vivi i valori che la contraddistinguono da quasi due secoli e mezzo — la cultura, la qualità, la bellezza — ma aprendosi con coraggio a nuove sfide, nuovi linguaggi e nuove opportunità, anche sul piano internazionale. Tra i progetti imminenti, spicca l’apertura di un nuovo Salon de Thé nel cuore di Genova, accanto allo storico negozio di Soziglia risalente al 1814 — un simbolo della città e della tradizione dolciaria italiana.

“Romanengo ha da sempre rappresentato per me un'eccellenza nel panorama gastronomico italiano — un punto di incontro tra arte dolciaria, cultura e raffinatezza. La sua storia secolare, i suoi valori profondi e la qualità senza compromessi dei suoi prodotti mi hanno conquistata fin dal primo momento. Intraprendo questo nuovo percorso con entusiasmo e senso di responsabilità. Il mio impegno sarà quello di accompagnare questa straordinaria maison in una fase di evoluzione, dove passato e futuro possano dialogare con coerenza e bellezza, portando a un pubblico sempre più ampio un’esperienza autentica, culturale e profondamente sensoriale", commenta Avogadro di Vigliano.