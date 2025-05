RiminiWellness 2025: Amadori confermata Food Partner ufficiale

Dal 29 maggio al 1° giugno 2025 il Gruppo Amadori torna da protagonista a RiminiWellness, nuovamente in qualità di Food Partner Ufficiale, rinnovando per il terzo anno consecutivo il proprio impegno in occasione del più importante appuntamento italiano dedicato al benessere a tutto tondo, e consolidando così il legame con chi sceglie stili di vita sani e attivi, fondati su un’alimentazione corretta e bilanciata, in cui le proteine rivestono un ruolo sempre centrale.

Al padiglione B5 – Foodwell, stand 122, “Amadori - The Italian Protein Company” accoglierà i visitatori in uno spazio a isola di 64 mq progettato per far scoprire e vivere la “Visione a Colori” del Gruppo. Una proposta alimentare a base proteica, sia di origine animale che vegetale, garantita da filiere italiane, controllate e di qualità, declinata in quattro “tonalità”: le proteine “bianche” (da carni di pollo e tacchino 100% italiane), “gialle” (uova e ovoprodotti), “rosa” (da carni di suino, con il brand Lenti) e “verdi” (la gamma Veggy con legumi 100% italiani).

Lo stand verrà animato dagli Amadori Games, un set di attività dinamiche pensate per coinvolgere il pubblico in modo attivo e divertente: dall’immancabile barra di trazione, per avvincenti sfide di forza e resistenza, agli esercizi a corpo libero in una zona fitness e, novità 2025, alle sfide di tiri liberi a canestro.

Non mancheranno ospiti d’eccezione pronti a portare energia e ispirazione: Franca Molluzzo, personal trainer conosciuta come “Hungry Franky” e storica “ambassador” Amadori (giovedì 29 e venerdì 30 maggio); Carlton Myers, ex cestista e capitano della Nazionale di pallacanestro, nonché porta bandiera italiano alle Olimpiadi di Sydney 2000 (venerdì 30 e sabato 31 maggio); Gianluca Gazzoli, podcaster, conduttore radiofonico e televisivo (sabato 31 maggio).

La presenza del Gruppo come portavoce culturale di regimi alimentari bilanciati si concretizzerà anche nella partecipazione all’evento di Osservatorio Valore Sport Teha, parte del palinsesto ufficiale della manifestazione, che si terrà venerdì 30 maggio dalle 10.30 presso la Hall Sud al 1° piano nella Sala Ravezzi 1. In questa occasione Matteo Conti, Direttore Centrale Marketing Strategico Amadori, sarà tra gli speaker della tavola rotonda organizzata come un momento di confronto che metterà al centro il ruolo crescente di stili di vita corretti, in cui alimentazione e attività fisica si integrano a favore del benessere della persona.

In qualità di Food Partner Ufficiale di RiminiWellness, i prodotti a marca Amadori e Lenti - storico prosciuttificio piemontese parte del Gruppo Amadori - saranno proposti in ricettazioni ad hoc nell’esclusivo Amadori Hospitality Village, dedicato a ospiti istituzionali, espositori e media, e in tutti i principali punti ristoro per offrire ai visitatori un’esperienza di gusto e qualità italiana in ogni momento della manifestazione.