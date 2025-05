Campagna pomodoro: Casalasco convoca i Recruiting Days

Gruppo Casalasco si prepara a una nuova campagna di trasformazione del pomodoro, uno dei momenti più cruciali dell’anno sia dal punto di vista produttivo, sia per il valore che rappresenta per l’intero territorio. In vista dell’attività – prevista da luglio a ottobre – l’azienda organizza anche quest’anno i Recruiting Days, un calendario di appuntamenti in presenza dedicati alla selezione del personale che entrerà a far parte dei team di Casalasco ed Emiliana Conserve per l'intera durata della stagione.

Le giornate si terranno in tutti gli stabilimenti del Gruppo (quindi di Casalasco ed Emiliana Conserve) a Busseto (PR), Fontanellato (PR), Gariga di Podenzano (PC), Rivarolo del Re (CR), e San Polo di Podenzano (PC). Il primo appuntamento è per lunedì 26 Maggio, dopodiché si continuerà per le successive settimane fino a un totale di 20 giornate.

Non si tratta solo di colloqui: i Recruiting Days sono pensati come vere e proprie occasioni di incontro, durante le quali i candidati hanno la possibilità di conoscere da vicino l’azienda, entrare in contatto con i team di lavoro e scoprire da dentro i valori che guidano Casalasco. Un'occasione per instaurare un dialogo aperto e trasparente, in cui le persone possono valutare consapevolmente l’esperienza professionale che le attende.

L’obiettivo è inserire operai di produzione e figure più specializzate, come manutentori e analisti di laboratorio, diplomati e laureati. Casalasco insomma apre le porte a profili diversi, con percorsi ed esperienze eterogenee ed è in cerca di talenti anche per il futuro. A guidare il processo di selezione sarà il team Risorse Umane, che valuterà le candidature ricevute attraverso i siti ufficiali (Casalasco.com – Lavora con noi e Emilianaconserve.it – Lavora con noi).

Per poter prendere parte alla selezione è necessario essere maggiorenni e disponibili a lavorare su turni. Ovviamente, non devono mancare spirito di collaborazione, voglia di mettersi in gioco e apertura all’apprendimento. I candidati selezionati verranno poi contattati per partecipare agli incontri in presenza e sostenere il colloquio.

Anche quest’anno, già 500 persone hanno scelto di tornare a lavorare con Casalasco, segno di un’esperienza lavorativa che va oltre la stagionalità in un contesto solido, attento al benessere e alla crescita delle persone, in cui si costruisce valore insieme.

Si potranno consultare gli aggiornamenti relativi ai recruiting days anche sulle pagine social Facebook e LinkedIn di Casalasco ed Emiliana Conserve.