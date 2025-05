Antitrust Usa archivia il caso PepsiCo

La Ftc, la Federal trade commission degli Stati Uniti, l'autorità antitrust Usa, ha ritirato la causa intentata contro PepsiCo in cui la multinazionale veniva accusata di discriminazione dei prezzi a favore di Walmart. Nella causa, intentata a gennaio 2025 a New York (leggi notizia EFA News) l'Authority aveva accusato il produttore di bibite di aver violato il Robinson-Patman Act, una legge che per decenni non è stata applicata dal governo federale: l'accusa come riportava all'epoca la nota dell'authority, era di avere praticato, in violazione della legge, una "discriminazione di prezzo illegale" fornendo "a un cliente, una grande catena di vendita al dettaglio, vantaggi tariffari sleali, mentre ha aumentato i prezzi per i rivenditori e i clienti della concorrenza".

La Federal Trade Commission scrive in una nota ufficiale di avere votato "per l'archiviazione senza pregiudizio della causa Robinson-Patman Act (RPA) intentata contro PepsiCo, Inc. (Pepsi) presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. La causa, autorizzata il 17 gennaio 2025, sostiene che Pepsi ha violato la Sezione 5 del Federal Trade Commission Act e le Sezioni 2(d) ed 2(e) del RPA, che vietano alle aziende di praticare discriminazioni di prezzo fornendo pagamenti collaterali, come sconti o servizi, ai clienti favoriti".

Il voto della Commissione per l'archiviazione della denuncia è stato di 3-0: hanno votato a favore, il presidente Andrew N. Ferguson, la commissaria Melissa Holyoak e il commissario Mark R. Meador.

"La FTC di Biden-Harris -ha dichiarato il presidente della FTC Andrew Ferguson- si è affrettata ad autorizzare questo caso appena tre giorni prima dell'insediamento del Presidente Trump, in uno sforzo puramente politico per impegnare questa amministrazione a perseguire poco più di un'intuizione che Pepsi avesse violato la legge. I dollari dei contribuenti non dovrebbero essere utilizzati per trovate di parte giuridicamente dubbie. L'eccezionale personale della FTC tornerà invece a lavorare per proteggere i consumatori e garantire un ambiente commerciale equo e competitivo".

Il Commissario della FTC, Melissa Holyoak, ha dichiarato: "Il personale della Federal Trade Commission, sia economisti che avvocati, è composto da professionisti altamente qualificati, e noi come Commissione non avremmo dovuto mandarli in tribunale a combattere una battaglia persa. L'archiviazione consente al nostro personale dedicato di concentrarsi sulle azioni di applicazione della legge laddove abbiamo ragione di credere che sia stata violata, e di fare ciò che sa fare meglio: proteggere i consumatori americani".

La Ftc, inoltre, ha criticato l'ex presidente Lina Khan per aver cercato di affrettare la chiusura del caso. In un post sulla piattaforma di social media X, la stessa ex presidente Khan, ha ribattuto che l'archiviazione del caso è "un regalo ai giganti della distribuzione mentre si preparano ad aumentare i prezzi".