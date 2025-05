Chef Express, partnership con Mowi

Mowi, azienda norvegese del settore del salmone, annuncia una partnership con Chef Express, la società che gestisce le attività di ristorazione del Gruppo Cremonini, che porterà la qualità superiore del salmone norvegese nella ristorazione in contesti di viaggio. Un progetto di co-marketing declinato in diverse attività, che darà visibilità al brand attraverso promozioni dedicate e nuove proposte gastronomiche disponibili presso selezionati punti ristoro del network Chef Express come Juice Bar, Oltregusto, Gusto e Ingredienti.

Mowi, la linea dedicata al canale food service, fa quindi il suo debutto nelle stazioni ferroviarie, aeroporti e aree di servizio autostradali con l’obiettivo di promuovere un prodotto sicuro, sano e dall’eccellente profilo nutrizionale.

Per 12 mesi i Juice Bar di Chef Express aderenti all’iniziativa proporranno: il Bagel con Salmone Norvegese Affumicato Mowi, formaggio cremoso, avocado, erba cipollina e aneto. L’operazione sarà supportata con occasioni di visibilità ad hoc presso i monitor retro-cassa, i totem in ingresso e con l’inserimento del logo Mowi nel cartellino espositivo in vetrina e promo in app.

Per quanto riguarda i punti vendita Oltregusto, Gusto e Ingredienti, la partnership vede l’inserimento, per 12 mesi, del salmone Mowi in due piatti: Carpaccio di Salmone Norvegese Affumicato Mowi con cream cheese, limone e misticanza e Piatto bilanciato con Trancio di Salmone Mowi, riso venere e verdure di stagione spadellate. A questi, si aggiungono i Bocconcini di salmone impanati firmati Mowi. Al brand verrà data visibilità attraverso la presenza del logo Mowi nei cartellini di tutte le ricette, nelle grafiche dedicate sui totem e in alcune promo in app.

Una sinergia di valore, pensata per rafforzare la presenza e la percezione di Mowi nel canale foodservice, con proposte che riflettono l’identità e la qualità del brand, attraverso ricette sane, gustose ed equilibrate, perfettamente in linea con le esigenze dei consumatori che, anche in viaggio, cercano un’alimentazione attenta.