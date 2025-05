Wellness: il business strategico alla Fiera di Rimini

Un’attenzione sempre più strategica è riservata al settore del business nella 19ª edizione di RiminiWellness 2025, la fiera del benessere iniziata oggi alla Fiera di Rimini e in programma fino al 1° giugno. Organizzata da Italian Exhibition Group, il salone vedrà protagoniste le realtà più innovative del settore in un evento che è hub d’eccellenza per il networking tra i principali attori internazionali della produzione di attrezzature, abbigliamento tecnico e accessori sportivi. Protagoniste dell’area business saranno alcune delle aziende leader a livello globale, tra cui Technogym, Panatta, Matrix, Xenios, Gymleco, Lacertosus, Triform, insieme a 32 imprese associate ad Assosport.

Allenamento atletico

Technogym, partner per la decima volta dei Giochi Olimpici, sceglie il palcoscenico di RiminiWellness per svelare le sue ultime innovazioni. L’azienda sarà presente in diverse aree espositive, tra cui una palestra interamente dedicata all’allenamento Pure Strength, dotata di nuovi rigs e soluzioni avanzate per il training funzionale. Tra le principali novità presentate in fiera, spicca Technogym Reform, un innovativo prodotto che coniuga innovazione tecnologica e stile, ridefinendo l’esperienza del Pilates rendendola accessibile per utenti di tutti i livelli. Appassionati e visitatori potranno infine sperimentare Technogym Checkup, una soluzione evoluta che grazie all’intelligenza artificiale consente una valutazione approfondita dei parametri fisici e cognitivi, offrendo programmi di allenamento personalizzati, su misura e ad alta precisione.

Allenamenti di forza

Marchio storico fondato sessant’anni fa e con una presenza consolidata nel panorama del fitness internazionale, Panatta sarà tra i protagonisti in fiera con un’area di brand, dove i visitatori potranno testare le nuove attrezzature in una palestra attrezzata, accessibile al pubblico e agli atleti, interamente dedicata all’allenamento e all’innovazione. All’interno dell’area Meet&Greet è possibile, infine, incontrare le leggende del bodybuilding internazionale come Ronnie Coleman, Lee Haney e Phil Heath, campioni che complessivamente hanno conquistato ben 23 titoli Mr. Olympia.

Matrix ridefinisce l'allenamento

Numerose le novità anche di Matrix, un marchio di eccellenza a livello mondiale per prodotti fitness professionali per la palestra e per la casa della Johnson Health Tech. L’azienda è presente a RiminiWellness con la nuova linea cardio Onyx, pensata per boutique gym, hotel e wellness center, e la gamma Magnum con 10 innovative macchine plate-loaded dal design robusto e pensate per offrire prestazioni ancora più complete. Anche l’ecosistema EGYM sarà uno dei focus di Matrix in fiera, con un’esperienza d’allenamento totale grazie a macchine isotoniche e allenamenti personalizzati.

Allenamento a 360 gradi

Xenios Usa offre ai professionisti del settore la possibilità di scoprire tutte le più recenti novità in tema di Personal Training, Functional Training, Strength & Conditioning, Hybrid Training e Cross Training. Disponibilità, infine, delle innovazioni in materia di Preparazione Atletica e Return to Play.

Gymleco, esperienza trentennale

Con oltre 30 anni di esperienza e migliaia di installazioni nelle palestre di tutta Europa, il marchio svedese Gymleco espone per la prima volta a RiminiWellness portando la sua visione essenziale nel mercato italiano. In fiera, l’azienda è presente con una selezione di macchinari plate loaded e selettorizzati per offrire la massima efficacia nell’allenamento, e assistere a sessioni dimostrative con trainer qualificati e la presenza di Ludovico Lemme, noto fit influencer, preparatore e ceo di Rhino Nation.

Soluzioni per il functional training

Lacertosus è presente a RiminiWellness con un’ampia selezione di attrezzature professionali dedicate al functional training e allo strength & conditioning, incluse soluzioni complete per l’allenamento funzionale dotate di accessori di alta qualità.

Triform, eccellenza italiana

Triform, azienda italiana specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni modulari per l’allenamento funzionale, è presente con le sue strutture a ponte dedicate al functional training, arricchite da un’innovativa rotaia scorrevole per i sacchi da boxe, progettata per ottimizzare lo spazio e rendere l’allenamento ancora più versatile ed efficace.

Le associazioni di settore

Il comparto business di RiminiWellness si consolida ulteriormente grazie alla partecipazione attiva delle principali associazioni di categoria, tra cui le aziende del comparto fitness di Assofitness, settore presieduto da Andrea Pavolucci. Sono oltre 30 le aziende associate presenti in fiera, con più di 40 marchi rappresentati. “Siamo molto contenti della collaborazione tra Assofitness e Rimini Wellness -spiega Pavolucci- un appuntamento che anche quest’anno ha riscosso grande interesse e partecipazione da parte dei nostri associati. Riteniamo questa sinergia estremamente positiva: rappresenta un momento centrale per tutto il comparto fitness e wellness, un’occasione concreta di visibilità, confronto e crescita per le aziende che ogni giorno investono in innovazione e qualità”.