Sicurezza alimentare: Centro Agroalimentare Roma al vaglio dell'Ocse

Il Centro Agroalimentare Roma (Car) ha ospitato oggi una delegazione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse) in visita in Italia per esaminare, nell’ambito della Peer Review, le procedure di controllo di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi.

Il gruppo ispettivo, composto oltre che dal rappresentante e leader del team Ocse, da due funzionari dell’organismo di ispezione tedesco e da un rappresentante del Brasile, è stato accompagnato da rappresentanti del Masaf (ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste), dell’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) e di Agecontrol, l’organismo ufficiale responsabile in Italia per questi controlli, fondamentali per assicurare la tracciabilità dell’origine e la conformità dei prodotti ortofrutticoli importati, esportati e commercializzati sul territorio nazionale.

Durante la giornata, i rappresentanti delle delegazioni estere hanno potuto osservare da vicino le procedure ispettive messe in atto presso alcuni operatori del Car, approfondendo le metodologie adottate dall’ente di controllo italiano e il sistema integrato di tracciabilità e trasparenza adottato all’interno della struttura.

“La scelta dell’Agecontrol di far visitare all’Ocse il Centro Agroalimentare Roma per una verifica ispettiva testimonia il riconoscimento internazionale della qualità del nostro lavoro” ha dichiarato Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del Car. “Il Car è oggi un modello virtuoso di filiera agroalimentare sicura, trasparente e sostenibile. Ogni giorno garantiamo che milioni di cittadini possano accedere a prodotti freschi e controllati, grazie a un sistema di vigilanza che integra tecnologia, competenza e rigore. Siamo orgogliosi di essere considerati un punto di riferimento per le migliori pratiche europee nella sicurezza alimentare”.

L’obiettivo principale del Programma dell’Ocse in materia di norme di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi è facilitare il commercio internazionale attraverso l’armonizzazione degli standard. Il programma fornisce inoltre un sistema completo di controllo qualità delle esportazioni per i Paesi membri, nonché linee guida e opuscoli esplicativi degli standard internazionali.

Le Peer Review svolgono un ruolo cruciale nella diffusione delle migliori pratiche e nella comprensione condivisa delle normative tra i Paesi aderenti. L’Italia si è proposta per ospitare la review nel corso della Riunione Plenaria del 12 dicembre 2024, dopo aver affiancato la Segreteria come osservatore in due precedenti revisioni.