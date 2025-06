Despar Nord /2. Incentivo alla mobilità sostenibile dei propri collaboratori

L’impegno per la riduzione dell’impatto ambientale di Despar Nord (leggi notizia EFA News) ha interessato anche i rapporti con i fornitori attraverso l’integrazione di criteri ambientali negli accordi di partnership: dal 2019 i fornitori di prodotto a marchio dell'insegna sono sottoposti a un assesment ambientale, ovvero un audit in campo sviluppato secondo due direttrici: da un lato la verifica della conformità normativa ambientale e dall’altro uno specifico focus in materia di cambiamento climatico. Inoltre, a partire dal 2024 Despar Nord chiede a tutti i fornitori del prodotto a marchio di sottoscrivere un allegato ambientale, parte integrante dell’accordo quadro private label, con il quale dichiarano il loro impegno per la riduzione delle emissioni di gas serra.

Despar Nord ha inoltre avviato un progetto di mobility management per favorire la mobilità sostenibile dei propri collaboratori: con la campagna-concorso "Viaggia Sostenibile e Vinci", realizzata in collaborazione con la piattaforma Wecity, l’azienda ha promosso una challenge rivolta ai propri colleghi con adesione su base volontaria che punta a ridurre le emissioni di CO2 derivanti dagli spostamenti nel tragitto casa-lavoro. L’iniziativa si inserisce all’interno delle diverse misure già adottate da Despar Nord per la mobilità sostenibile, unitamente alla predisposizione di nuove aree bici dotate di pensiline e rastrelliere elettrificate, all’installazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche, già presenti in alcune sedi e centri distributivi aziendali, e agli sconti riservati ai dipendenti per l’acquisto di biciclette.

Il legame con il territorio si esprime poi in iniziative per tutelare il territorio e preservare la biodiversità, come il Bosco Diffuso Despar, un progetto di riforestazione promosso a livello nazionale dall’Insegna dell’Abete inaugurato nel 2023 e rinnovato nel 2024, a cui Despar Nord ha partecipato, piantumando 400 alberi in due località in Veneto ed Emilia-Romagna. Un’attività realizzata in collaborazione con scuole e associazioni no profit del territorio che mira a consolidare il rapporto tra Despar e le comunità locali. Su questo tema, l’azienda ha inoltre rinnovato anche per il 2025 “Progetto Natura”, il progetto di riforestazione sostenuto insieme a WOWnature attraverso le linee a marchio Econvivo e Verde Vera.

Anche i clienti sono stati coinvolti direttamente in attività di sensibilizzazione sul fronte ambientale attraverso innovazioni e tecnologie nei nuovi punti vendita orientate ad una riduzione dell’impatto ambientale, come ad esempio l’utilizzo di etichette elettroniche e di sistemi di chiusure dei frighi, oltre all’installazione di eco-compattatori per la raccolta selettiva dei rifiuti di imballaggio in plastica Pet ad uso alimentare, incentivando a riciclare in modo consapevole.

Angelo Pigatto, direttore Sostenibilità e Safety di Despar Nord, ha dichiarato: “Il nostro impegno ambientale prende forma attraverso scelte concrete e responsabili, dove innovazione, efficienza e sostenibilità si integrano per generare un impatto positivo. Come Despar Nord abbiamo intrapreso un percorso strutturato che coinvolge l’intera catena del valore — dai fornitori ai collaboratori, fino ai clienti — con l’obiettivo di ridurre significativamente l’impatto delle nostre attività sull’ambiente. Il coinvolgimento di tutte le aree aziendali attraverso percorsi formativi dedicati e momenti pianificati di condivisione rappresenta il punto di svolta adottato da Despar Nord per l’attuazione della strategia ESG. Un percorso che certifica la centralità della sostenibilità per Despar Nord che, già a partire dal 2012, ha scelto di raccontare in modo oggettivo e trasparente il proprio impegno attraverso la redazione del Report Integrato. Crediamo infatti che la sostenibilità non sia solo un dovere etico, ma anche una leva strategica per costruire valore duraturo, generare fiducia e contribuire al benessere delle comunità in cui operiamo”.

I risultati dell’impegno ambientale di Despar Nord sono contenuti nel Report Integrato 2024 dal titolo “Sostenibili per scelta”, che raccoglie le linee guida della strategia Esg e i risultati raggiunti dall’azienda in termini di sviluppo in chiave di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Un impegno guidato da sette obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda Onu 2030 che Despar Nord ha scelto come linee guida prioritarie della propria strategia di sviluppo: salute e benessere, energia pulita e accessibile, lavoro dignitoso e crescita economica, ridurre le disuguaglianze, città e comunità sostenibili, consumo e produzione responsabili, lotta contro il cambiamento climatico.

