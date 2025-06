Casalasco: pomodoro, sostenibilità e alimentazione protagonisti nelle scuole

Anche quest’ anno oltre 12mila studenti delle scuole primarie hanno potuto scoprire la filiera del pomodoro e i suoi valori grazie alla terza edizione del progetto di Gruppo Casalasco realizzato in collaborazione con Neways, società specializzata in progetti educativi.

Si è conclusa con grande entusiasmo la terza edizione del progetto educativo “Le avventure di Pomì e Dori: la filiera del pomodoro tra sostenibilità e sana alimentazione”, promosso da Gruppo Casalasco attraverso il suo brand Pomì e realizzato da Neways, società specializzata in progetti educativi.

Nel corso dell’anno scolastico 2024/2025, l’iniziativa ha coinvolto oltre 12.000 alunni e alunne tra i 6 e i 10 anni: 550 classi di 82 scuole primarie nelle province di Bologna, Modena e Napoli, confermandosi in crescita, sia per adesioni che per gradimento degli istituti scolastici. Il percorso educativo, che ha come protagonista il pomodoro, alimento simbolo della dieta mediterranea nonché prodotto chiave dell’eccellenza agroindustriale italiana, mira ad avvicinare i più piccoli ai temi dell’alimentazione sana, del rispetto per l’ambiente e della valorizzazione della filiera agroalimentare italiana, in modo coinvolgente.

Attraverso un kit didattico completo, gli studenti hanno potuto scoprire le caratteristiche della pianta del pomodoro e delle sue varietà, i suoi benefici nutrizionali, il ruolo della filiera 100% italiana e sostenibile e le buone pratiche di riciclo degli imballaggi. Il percorso ha incluso anche una locandina didattica, un opuscolo con giochi educativi, attestati di partecipazione per ogni alunno, e la consegna di 13.500 brick di passata di pomodoro Pomì per studenti, famiglie e insegnanti.

Il contest creativo “Classi”, momento conclusivo del progetto, ha permesso poi agli studenti di esprimere quanto appreso realizzando un elaborato artistico collettivo sul viaggio di Pomì e Dori lungo la filiera produttiva del pomodoro. Tra i tantissimi lavori ricevuti, sono state selezionate due classi vincitrici, premiate con un voucher da utilizzare per l’acquisto di materiale scolastico, a riconoscimento dell’originalità, dell’impegno e della coerenza con i contenuti didattici.

Inoltre, due scuole hanno ospitato incontri formativi in presenza, durante i quali esperti del settore hanno guidato i bambini in laboratori interattivi per scoprire il mondo del pomodoro attraverso il gioco e la sperimentazione.