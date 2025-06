Pesto Barilla icona dell'"indulgenza alimentare"

Pesto Barilla continua a sorprendere, e ancora una volta lo fa regalando alla città di Milano il suo gusto inaspettato ed il profumo inconfondibile del basilico. Per celebrare la nuova campagna del brand iconico, da domani fino al 15 giugno apre le porte Basil Bar by Pesto Barilla, il primo bistrot esperienziale pensato per far scoprire ai visitatori la nuova indulgenza di Pesto Barilla: così cremoso da non poter resistere.

Come rivela un’indagine condotta da AstraRicerche per Barilla , oggi l’indulgenza non è più sinonimo di “senso di colpa”, ma si è evoluta in un piacere più consapevole. Secondo gli intervistati, infatti, l’indulgenza è percepita principalmente come un momento di appagamento emotivo che si discosta dalla routine, un “atto eccezionale”. E proprio in virtù della nuova indulgenza Pesto Barilla invita tutti a trasformare questo atto eccezionale in un momento di piacere senza rimorsi, ma guidati dalla straordinaria versatilità di tutte le referenze della gamma, per trasformare ogni pasto in un’esperienza creativa e di piacere a cui non si può resistere.

La food indulgence, l’indulgenza alimentare, ossia quella capacità di concedersi, senza rimorsi, il proprio cibo preferito, un alimento particolarmente gustoso o appagante, che spesso rappresenta un atto di auto-gratificazione - è legata soprattutto a emozioni positive. Dall’analisi di AstraRicerche, infatti, è emerso che secondo il 46,2% degli intervistati significa soddisfazione e appagamento, per il 41,8% è associata alla sensazione di leggerezza e libertà, mentre per il 38,7% è percepita come un momento di benessere, “un atto eccezionale” che si discosta dalla routine. A descrivere al meglio questo concetto sono parole come “concessione”, il lasciarsi andare in senso positivo, scelta dal 57,5% dei partecipanti, che diventa più del 70% tra i Baby Boomers.

Dove si cerca gratificazione? Oltre il 77% degli intervistati dichiara di trovare piacere nel cibo, e quando si tratta di un piatto di pasta, per il 58,8% (soprattutto tra la Gen Z e i Baby Boomers) è un buon condimento a dare maggiore soddisfazione. Anche l’ambiente circostante gioca un ruolo importante, perché secondo il 65,6% dei partecipanti al sondaggio – in particolare donne e Gen X – una bella location fa gustare il cibo ancora di più, mentre un ristorante con creazioni artistiche risveglia l’appetito stimolando tutti i sensi (42,6%). L’indulgenza è un momento da vivere sia da soli che in compagnia, ma quasi un terzo degli intervistati preferisce condividerlo, preferibilmente con il partner (59,5%), a seguire con amici (37,3%), figli (35,4%), genitori (21,8%) e fratelli (17,2%).La ricerca del piacere nel cibo è sempre più legata a motivazioni positive. Non è solo, dunque, la reazione a stati d’animo negativi come stress (49,9%) o tristezza (42,4%), ma soprattutto il desiderio di celebrazione, per festeggiare qualcosa (59,4%) o quando si rivede qualcuno dopo tanto tempo (39,5%). E c’è chi, come il 57,8% degli intervistati, si concede un piccolo momento speciale di indulgenza ogni giorno, perché è parte del proprio stile di vita.

L’indulgenza però è un momento di piacere, che non sempre è legato al cibo: la maggior parte degli intervistati, infatti, trova gratificazione anche nelle esperienze, come i viaggi, indicati dal 38,5%; le esperienze sensoriali, come il profumo di un fiore (26,5%); le attività creative tra cui dedicarsi all’uncinetto o lavorare la ceramica (21%). Anche trovare tempo per sé stessi è fonte di appagamento: in relax per il 40,9%, dedicandosi alle cose che si amano per il 39,8%.Se da un lato la ricerca evidenzia come l’indulgenza sia prevalentemente associata a sentimenti positivi, dall’altro, però, vi sono alcuni casi in cui essa può assumere una connotazione negativa, per esempio se si esagera nelle quantità (46,1%), se ha effetti collaterali negativi (40%), o peggio se implica sensi di colpa (32%).

Pesto Barilla invita a un’indulgenza consapevole e con tutta la sua linea di Pesti offre un’esperienza di gusto equilibrata ma appagante, che permette di assaporare ogni boccone, senza compromessi. E lancia un invito a concedersi un momento di piacere e di indulgenza nel bistrò Basil Bar by Pesto Barilla, dove ogni giorno ci sarà modo di dedicarsi del tempo, concedersi piccoli piaceri che coinvolgono tutti e cinque i sensi.

