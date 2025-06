Aefi: fiere risorsa per 63% dell'export italiano

Le fiere, le filiere e le imprese italiane sono sempre state legate da un destino comune, basti pensare che il 30% della produzione e il 63% dell’export nazionale è generato dalle imprese attive in cinque filiere (agroalimentare, tecnologia, moda-bellezza, edilizia-arredo e tempo libero), principali focus delle attività del sistema fieristico. Un binomio che dovrà giocare un ruolo da protagonista anche nel piano Piano d’azione per l’export italiano nei mercati extra-Ue, annunciato dal Governo italiano lo scorso marzo. È l’estrema sintesi contenuta nel primo Libro bianco sul sistema fieristico italiano, realizzato da Aefi (l’Associazione di riferimento per il settore) in collaborazione con Prometeia, che ha curato le sezioni di inquadramento competitivo e scenario, e presentato oggi a Palazzo Piacentini (Mimit) a Roma in occasione della 10° Giornata mondiale delle fiere in presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

L’industria fieristica nazionale – analizza il report – è la quarta a livello globale (dietro a Cina, Stati Uniti e Germania) e, includendo il settore congressuale, realizza un fatturato annuo di 4 miliardi di euro, con 17 mila addetti. Dal 2021 al 2024 la crescita media annua (Cagr a prezzi correnti) complessiva delle 5 filiere è stata – grazie anche a impulsi inflazionistici - pari al +9%, performance che ha permesso di risalire e superare i livelli pre-Covid. Ma oggi, con il persistere delle note incertezze di carattere geopolitico e commerciale - dazi in primis - le previsioni nel lungo periodo risultano più complicate: +2% annuo al 2030. Nell’ipotesi che l’evoluzione del sistema fieristico si muova in risposta agli impulsi inerziali provenienti dalle filiere clienti, anche il quadro prospettico di fronte ai player fieristici italiani risulta quindi poco dinamico, con Cagr dell’ordine dell’1%.

“Abbiamo la consapevolezza", ha detto il presidente Aefi Maurizio Danese, "di un ruolo che per noi dovrà essere sempre più sfidante, così come lo è per il Governo. L’obiettivo è traguardare la crescita dell’export attraverso l’accelerazione che dovrà imprimere il Piano d’azione presso i mercati extra europei da qui al 2030. Le fiere - così come le imprese del Belpaese impegnate in un’azione di ricalibratura dei propri target commerciali - hanno la necessità e l’obiettivo di allargare il proprio perimetro di azione e vogliono essere un vettore fondamentale del piano, con la crescita di manifestazioni made in Italy organizzate direttamente nei principali Paesi obiettivo”.

Di lavoro - sostiene il report - ce n’è tanto, se è vero che in questi ultimi 10 anni l’export-gap tra domanda potenziale ed effettiva capacità di soddisfarla da parte delle imprese tricolori è stato pari al -13%, l’equivalente di oltre 37 miliardi di euro di potenziale lasciato ad altri esportatori. In assenza di significativi miglioramenti, la modellistica econometrica di Prometeia paventa la crescita di tale gap fino il 18% nel 2030. Da qui l’importanza di un piano integrato con tutti gli uffici preposti, compreso - sostiene Aefi - lo strumento e l’expertise fieristica di bandiera. Non a caso, il sistema italiano delle fiere è presente – con propri eventi - in 12 dei 30+ mercati target contemplati nel piano: il 90% delle manifestazioni italiane all’estero in calendario nel biennio 2024-25 si sono tenute (o si terranno) proprio in tali Paesi, dagli Usa al Brasile, dalla Cina agli Emirati Arabi Uniti, dal Messico al Sudafrica, alla Thailandia.