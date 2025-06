Amadori lancia Smash Burger in edizione limitata

Amadori presenta il prelibato Smash Burger, una novità da “schiacciare” e gustare nel corso di questa l’estate: si tratta, infatti, di una limited edition disponibile da giugno ad agosto, pensata per i palati più curiosi e gli amanti delle nuove tendenze in cucina.

Un hamburger che conquista per la sua forma circolare e per la texture unica, adatta ad essere “schiacciata con lo smasher” in cottura, e che una volta pronto presenta una crosticina esterna più marcata, mentre l’interno rimane morbido e ricco di sapore. Lo speciale Smash Burger unisce l’innovazione con l’eccellenza delle materie prime: è realizzato con carne di tacchino 100% italiana, da filiera Amadori integrata e controllata in tutte le fasi, ed è arricchito al gusto bacon, per un’esperienza al palato decisa e succulenta.

Pensato per una preparazione semplice e veloce, il nuovo Smash Burger è pronto da cuocere in padella o sulla piastra in soli 3 minuti: ideale per chi cerca gusto e praticità anche a casa e perfetto per le cene estive, portando un tocco gourmet a ogni serata insieme agli amici o in famiglia.

Il lancio di questa referenza in edizione limitata si inserisce nel trend crescente che vede nello “smash” un hamburger sempre più diffuso e apprezzato anche in Italia, dopo aver conquistato gli Stati Uniti e gran parte dell’Europa. Forte del suo know-how, Amadori interpreta questa tendenza con un tocco unico, coniugando qualità italiana, tradizione gastronomica e innovazione.

Al lancio di questa limited edition è, inoltre, abbinato un concorso* che permette, acquistando almeno una confezione di Smash Burger, di partecipare al concorso per vincere fantastici premi, tra cui 100 smasher personalizzati Amadori per la perfetta cottura dell’hamburger e, in estrazione finale, un voucher da 5.000 euro per “il viaggio dei sogni”.