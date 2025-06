Birra Messina: omaggio all'identità siciliana

L’arte siciliana torna protagonista nei nuovi bicchieri di Birra Messina che, anche nel 2025, prosegue nel suo percorso di omaggio alla terra che le ha dato i natali, ispirandosi alle sue ricchezze. Il viaggio alla scoperta delle meraviglie della Sicilia prosegue con l’arrivo di due nuovi bicchieri, che aprono un nuovo capitolo di questo autentico tributo all’anima dell’isola. Le nuove creazioni sono state presentate in anteprima alla Milano Design Week in occasione dell’installazione de L’Edicola Meraviglia (leggi notizia EFA News).

I decori dei due nuovi bicchieri, ispirati rispettivamente alle Teste di Moro e alla Zagara, raccontano sia la storia delle artiste che ne hanno ideato la creatività, sia l'impegno concreto di Birra Messina nel celebrare l'arte di questa meravigliosa terra, unendo così tradizione e innovazione. Le Teste di Moro, emblema di passione e mistero, prendono vita attraverso intrecci di colori vivaci - azzurro, giallo e arancione - evocando la bellezza e la storia della terra siciliana. La Zagara, fiore profumato degli agrumi, si trasforma in un’esplosione di delicatezza e vitalità, con sfumature di arancione caldo e verde brillante, celebrando l’energia e l’eleganza della Sicilia in fiore.

“Con i due nuovi bicchieri della collezione in edizione limitata, Birra Messina rinnova il suo omaggio alla Sicilia, una terra che non smette mai di ispirarci con la sua bellezza autentica, la forza della sua arte e i suoi talenti", dichiara Michela Filippi, Marketing Director di Heineken Italia. "La collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Catania e con due giovani artiste come Giuliana Pappalardo ed Elisa Nicastro ci rende molto orgogliosi e rappresenta per noi un gesto concreto di valorizzazione culturale: un modo per rafforzare il legame con il territorio, sostenendo le sue espressioni più vitali e creative. Attraverso il loro sguardo autentico, la Sicilia prende forma in un linguaggio visivo capace di unire tradizione e contemporaneità. È così che Birra Messina continua il suo viaggio per risvegliare la Meraviglia: raccontando l’anima profonda dell’isola e mettendo al centro le storie, i simboli e le emozioni di chi la vive e la reinterpreta con passione”.

"Questa collaborazione ci onora di rappresentare soprattutto quello che per noi è un esercizio di stile: lo studente che si confronta con una committenza reale", afferma Gianni Latino, direttore dell'Accademia di Belle Arti di Catania. "Ciò che conta di più è che gli studenti del biennio specialistico in Grafica, illustrazione e fumetto e Arti e tecnologie digitali vedano il proprio nome e cognome legato a un artefatto concreto — un bicchiere decorato con la loro arte — destinato a viaggiare per il mondo".

Le nuove creazioni di Birra Messina nascono dal talento di due giovani artiste siciliane, Giuliana Pappalardo ed Elisa Nicastro, coordinate dalla professoressa Ludovica Privitera. Entrambe studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Catania, istituzione da sempre punto d’incontro tra formazione, creatività e radici culturali profonde, hanno saputo interpretare con sensibilità e originalità l’anima della loro terra.

Elisa Nicastro, classe 2000, inizia il suo percorso al liceo artistico di Catania, per poi proseguire gli studi all’Accademia di Belle Arti, coltivando fin da subito un legame profondo con la Sicilia. Per il progetto con Birra Messina ha scelto di raccontare l’isola attraverso la zagara: fiore bianco e profumatissimo degli agrumi, simbolo di raffinatezza. Spesso riconosciuto per la sua bellezza, ma non per il nome, Elisa lo riporta al centro come emblema autentico della Sicilia.

Giuliana Pappalardo, classe 1998, coltiva fin da piccola la passione per il disegno, inizialmente come hobby, poi come scelta di vita. A vent’anni si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Catania, dove oggi sta completando il biennio magistrale in illustrazione. Per il progetto di Birra Messina ha scelto le Teste di Moro, simbolo iconico della cultura siciliana, legato a una leggenda che parla di passione, identità e memoria. Un oggetto presente in ogni casa, che per Giuliana rappresenta l’anima profonda dell’isola.

I nuovi bicchieri di Birra Messina sono disponibili al pubblico dal 2 giugno 2025. Per riceverli in omaggio basta acquistare entro il 31 luglio 2025, in tutti i punti vendita fisici e online attivati con la promozione, le birre della famiglia Birra Messina, per un valore pari ad almeno 7 euro. L’acquisto deve essere effettuato con uno scontrino unico, che ne comprovi l’acquisto. Per richiedere il premio è necessario collegarsi al sito www.birramessina.it e caricare lo scontrino nella sezione dedicata entro cinque giorni dall’acquisto. In alternativa, è possibile partecipare al concorso anche attraverso Whatsapp, inviando entro 5 giorni le prove d’acquisto al numero dedicato all’iniziativa: 320.2041915.