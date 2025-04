Birra Messina: installazioni esclusive nel cuore di Milano

Birra Messina porta la sua creatività nel cuore di Milano, trasformando un muro di Via Tortona - fulcro vibrante della Milano Design Week - in un’opera d’arte a cielo aperto, firmata dall’artista siciliana Magda Masano, già direttrice artistica de Il Mosaico delle Meraviglie e Le Panchine delle Meraviglie, due progetti di rigenerazione urbana promossi dalla marca che hanno contribuito a donare alla comunità di Messina un nuovo luogo di aggregazione, celebrando l'arte generando stupore. Ispirato ai decori tradizionali siciliani, l’intervento milanese dona una nuova vita a uno spazio urbano semplice come un muro trasformandolo in un’installazione artistica in grado di sorprendere e incantare il pubblico, in un contesto unico e vibrante simbolo di dinamismo e creatività, come Via Tortona.

L’opera, una vibrante esplosione di colori e forme, segue il ritmo architettonico del muro, dando vita a un intreccio di texture evocative della tradizione siciliana rielaborandole in un linguaggio contemporaneo. “Ho reinterpretato i decori di maioliche, volte e pavimentazioni in chiave Birra Messina, trasformandoli in un pattern che si sviluppa come un nastro avvolgente sull’edificio. L’alternanza tra sfondi blu e bianchi nasce dall’armonia con la struttura architettonica esistente, rispettandone la composizione e amplificandone l’impatto visivo. Un risultato audace e suggestivo, capace di trasmettere le emozioni e l’atmosfera autentica della tradizione siciliana”, racconta Magda Masano.

"Siamo felici di tornare alla Milano Design Week per il terzo anno consecutivo con due installazioni che celebrano il ruolo che la meraviglia può avere nella vita quotidiana", spiega Priscilla Garofalo, Marketing Manager di Birra Messina. “Con L'Edicola Meraviglia e il Murales in via Tortona, Birra Messina invita a dare valore allo stupore e all’emozione che un tocco in più può portare nelle nostre vite, trasformando spazi urbani in luoghi straordinari e celebrando il patrimonio artistico siciliano, portandolo nel cuore pulsante della cultura e del design. Vorremmo offrire esperienze che permettano di vivere emozione e curiosità in modo inaspettato, attraverso l’arte e la cultura siciliana, per risvegliare la meraviglia".

L’installazione sarà visibile per tutto il mese di aprile 2025, offrendo ai passanti l’opportunità di riscoprire il centro della capitale italiana del design sotto una luce nuova e inaspettata, viva e vibrante di colori.