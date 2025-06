Valfrutta. "Buon Mix": tre nuove fantasie di legumi e verdure

Valfrutta, la marca della “natura di prima mano”, leader nello scaffale dei vegetali conservati, presenta i nuovi Buon Mix, una linea di prodotti pronti che unisce gusto, benessere e praticità. Un’innovazione pensata per rispondere alle esigenze di un’alimentazione equilibrata e in sintonia con i consumatori di oggi.

La nuova gamma Buon Mix Valfrutta nasce per rispondere alle esigenze di chi cerca soluzioni rapide, sane e gustose: si tratta di una fantasia di legumi e verdure cotte a vapore, in grado di coniugare bontà e salubrità. Tre mix inediti, pensati per un pubblico giovane, attento al benessere del proprio corpo, ma con poco tempo da dedicare alla cucina. Le ricette offrono un perfetto equilibrio nutrizionale, grazie a un utilizzo più bilanciato dei diversi ingredienti, con un apporto proteico potenziato con diversi tipi di legumi, per esprimere al meglio l’energia naturale di questi alimenti.

Buon Mix Valfrutta si presenta in tre combinazioni fortemente innovative di legumi e verdure, pronte a soddisfare i gusti più diversi con sapori equilibrati e sorprendenti:

- Cannellini, Soia e Mais, dal profilo delicato e gustoso, con un piacevole tocco di croccantezza;

- Fagioli Rossi, Mais e Peperoncino, sfizioso e nutriente, con un accento etnico e mediterraneo;

- Ceci, Piselli e Mais, leggero e saporito, ideale per piatti freschi e colorati. Ogni mix è cotto a vapore per preservare al meglio sapore e proprietà nutrizionali, è ricco di proteine vegetali, senza conservanti, 100% naturale e pronto da gustare, anche a temperatura ambiente. Il pratico formato monodose da 140 g è ora disponibile in cluster da due lattine con un prezzo consigliato al pubblico di 1,99 euro.

Il nuovo Buon Mix Valfrutta ha un’immagine fresca e contemporanea. Il logo è in forte evidenza, a sottolineare il grande valore della marca sinonimo di qualità e fiducia. Il prodotto è protagonista assoluto, con fotografie che ne esaltano l’aspetto appetitoso e invitante. La sub-brand Buon Mix moderna e accattivante mette in luce in modo chiaro il concetto stesso del prodotto: pratico, sano e gustoso. Inoltre, il nuovo pack valorizza i plus nutrizionali e funzionali del prodotto, parlando in modo diretto ai consumatori giovani, attivi e attenti al proprio benessere.

Buon Mix Valfrutta è perfetto come piatto pronto ma può essere una base ideale per primi piatti, insalate o fantasiose bowl. Una proposta versatile che porta a tavola sapori autentici e naturali, pronti in pochi istanti, senza rinunciare alla qualità. Con Buon Mix, Valfrutta arricchisce lo scaffale dei vegetali con una proposta smart, buona e 100% naturale, pensata per chi cerca bontà e benessere direttamente nella dispensa della propria cucina.