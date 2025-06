Centri commerciali, calo del 3,8% del fatturato di aprile 2025

I centri commerciali sono in flessione. Lo confermano i dati dell'analisi di Cncc (Consiglio nazionale dei centri commerciali) ed EY secondo cui ii fatturati del mese di aprile 2025 registrano una flessione del 3,8% rispetto al corrispondente periodo del 2024. Questo porta a un risultato progressivo lievemente negativo nei primi quattro mesi del 2025 (-2,3%). Tale andamento, sottolinea la ricerca, va considerato alla luce di diversi fattori, tra cui il clima generale di incertezza e alcune peculiarità del calendario nei primi mesi dell’anno, in cui le festività pasquali posticipate, rispetto all’anno precedente, e diversi ponti festivi hanno inciso sfavorevolmente in particolare su alcune tipologie di acquisto.



"I nostri dati -sottolinea Marco Daviddi Managing Partner EY-Parthenon in Italia- evidenziano un rallentamento generalizzato delle vendite nei centri commerciali e nel retail, riconducibile principalmente alla lieve contrazione dell’affluenza pari allo -0,8% nei primi quattro mesi dell’anno e a una maggiore cautela da parte dei consumatori nelle decisioni di spesa. Questo scenario riflette un contesto macroeconomico e geopolitico ancora instabile, che alimenta un clima di incertezza incidendo anche sulle abitudini dei consumatori. Per gli operatori del settore, è necessario mantenere un’elevata capacità di adattamento e trasformazione, sia in termini di offerta sia di strategia, per essere in grado di intercettare i nuovi bisogni e anticipare i futuri cambiamenti nei comportamenti d’acquisto".

Nel mese di aprile 2025 a registrare andamenti positivi sono stati i segmenti cura persona e salute, che ha registrato una crescita del +2,7%, e l’attività di servizi, in lieve aumento (+0,1%). Rispetto ad aprile 2024, il quarto mese dell’anno segna però un calo pari a -3,8%, determinato principalmente dall’andamento negativo di alcuni comparti che risentono maggiormente dei calendari. Si evidenziano, infatti, flessioni significative nei settori dell’elettronica di consumo (-7,5%), dell’abbigliamento (-4,9%) e dei beni per la casa (-4,7%), seguiti dai comparti cultura, tempo libero e regali (-3,2%) e dalla ristorazione (-1,8%).

Nel primo quadrimestre del 2025, rispetto allo stesso periodo del 2024, si confermano i segnali positivi osservati anche ad aprile nei comparti cura persona e salute, che cresce del +2,8%, e attività di servizi, che registra una solida espansione del +3,9%. I comparti che, invece, hanno registrato performance negative sono stati i beni per la casa e l’abbigliamento, entrambi in calo del -3,6%. Andamenti in flessione, seppur più contenuti, si rilevano anche nei settori cultura, tempo libero e regali (-3,2%), elettronica di consumo (-2,7%) e ristorazione (-1,4%).

A supporto delle dinamiche di rallentamento delle vendite, i dati sull’affluenza mostrano una contrazione dello 0,5% nel solo mese di aprile: ciononostante, il trend annuale (maggio 2024 – aprile 2025 rispetto a maggio 2023 – aprile 2024) si mantiene positivo, con una crescita dell'1,2%.

"Gli andamenti registrati dall’Osservatorio CNCC sono in linea con il trend e gli indicatori del settore del commercio che, come noto, risentono della congiuntura economica e della fiducia dei consumatori -spiega Roberto Zoia, presidente di CNCC-. L’attuale contesto macro-economico, che continua ad essere complesso, si riflette pertanto anche sulle performance dell’Industria dei centri commerciali, che però registrano una flessione contenuta, segno che il modello proposto è valido e apprezzato. I fatturati hanno, infatti, dovuto scontare un impatto sfavorevole del calendario, su cui in particolare hanno pesato l’incidenza di alcuni comparti, ovvero, quelli caratterizzati da consumi rimandabili. Particolarmente rilevante è, inoltre, l’andamento in territorio positivo registrato dagli ingressi su base annua, che testimonia come i centri commerciali siano solidi nelle opzioni di acquisto dei consumatori".