Pleiades Capital acquisisce Vittoria Health Nutrition da Orienta Capital Partners

Orienta Capital Partners, società specializzata in investimenti in Pmi dall’elevato potenziale di crescita e Advisory Company del comparto Real Economy di Faro Alternative Investments, ha finalizzato la vendita di Vittoria Health Nutrition (Vhn) tramite la cessione della partecipazione detenuta dalla holding Romagnadiet, pari al 70% della società, a Pleiades Capital, holding finanziaria attiva in investimenti diretti e sponsorship di club deals proprietari di venture capital e private equity. L’operazione da parte di Pleiades Capital è stata realizzata tramite un club deal co-finanziato al 20% dallo sponsor.

Vhn è un’azienda focalizzata nella produzione di snack ad alto contenuto proteico, con una specializzazione nei prodotti waferati, e opera principalmente nei segmenti dell’alimentazione sportiva e salutistica. Il piano strategico definito da Pleiades Capital prevede investimenti significativi volti al rafforzamento del team, all’incremento della capacità produttiva e al potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di supportare e accelerare il percorso di crescita di Vhn. L’azienda punta a mantenere un elevato standard qualitativo, continuando a servire il segmento dell’alimentazione sportiva e salutistica. La strategia di crescita prevede inoltre opportunità di crescita per linee esterne.

Guido Dracone, azionista di minoranza e attuale amministratore delegato, continuerà a guidare l’azienda in questa nuova fase di sviluppo. Grazie al supporto di Orienta, Vhn ha avviato un importante percorso di trasformazione industriale e commerciale. Sono stati realizzati importanti investimenti in impianti per l’automazione produttiva, è stato introdotto un nuovo Plant Manager per guidare la fase di efficientamento e il portafoglio clienti si è ampliato in modo rilevante, acquisendo nuovi clienti strategici nel segmento degli snack salutari.

Pleiades Capital è una holding di permanent capital privata, creata da Marcello Tedeschi e Andrea Levi che agisce da corner investor e promotore di club deals su Pmi e start up con alto potenziale di crescita. I due fondatori, con competenze fortemente sinergiche, puntano a supportare attivamente le aziende partecipate con un particolare focus nelle aree economico, finanziarie, produttive e un accento particolare a migliorare il profilo di sostenibilità. Tutti i club deals sono finanziati principalmente da famiglie imprenditoriali e manager nel settore finanziario che si rendono disponibili a supportare ulteriormente con i loro network le aziende partecipate. Al momento Pleiades Capital partecipa direttamente con investimenti in minoranza in dieci progetti imprenditoriali in fase di start up.

Vittoria Health Nutrition, azienda con sede a Cherasco (Cuneo), è attiva nella produzione e distribuzione in private label di prodotti a base di cioccolato senza zucchero altamente proteici e waferati, dedicati all'alimentazione sportiva e salutistica. Nel 2024 ha registrato ricavi per circa 4 milioni di euro (di cui circa il 60% registrati all’estero), con un margine operativo superiore al 15% e previsioni di crescita dei ricavi del 20% nell'anno in corso.

Orienta Capital Partners è una società di investimento che, con visione e approccio imprenditoriale, supporta le aziende target nei momenti chiave del loro ciclo di vita, apportando una profonda esperienza industriale e finanziaria.