Formula 1: KitKat avvia partnership con Gran Premi Messico e Brasile

KitKat, la tavoletta di cioccolato ufficiale della Formula 1, debutterà in gara al Gran Premio di Formula 1 di Città del Messico a ottobre 2025. Annunciata a novembre 2024, la partnership tra Nestlé e Formula 1 entrerà in vigore quest'anno in America Latina, con il Formula 1 Msc Cruises Gran Premio di San Paolo 2025 che seguirà a novembre. La partnership si estenderà a livello mondiale per tutto il 2026. Il Gran Premio di San Paolo seguirà a novembre. La partnership si estenderà a livello mondiale per tutto il 2026.

Questa collaborazione è una novità assoluta nel motorsport globale, poiché KitKat ispira il mondo della F1 ad accogliere la pausa. In pista, nelle fan zone, nei Paddock Club e attraverso i contenuti sui social media, KitKat stabilirà nuovi standard per le pause migliori. Con un merchandise esclusivo, attivazioni in negozio, promozioni a premi ed edizioni limitate, tutti saranno incoraggiati a partecipare alla pausa.

In Messico, i consumatori potranno vivere esperienze uniche insieme a Pato O’Ward, pilota di riserva del team McLaren F1 e membro del team Arrow McLaren IndyCar. Originario di Monterrey, in Messico, O’Ward è una stella nascente che ispira una nuova generazione di fan. Nestlé Messico regala ai fortunati vincitori biglietti per la Tribuna e il Paddock ClubTM in coppia per il Gran Premio di Città del Messico 2025, insieme a un momento "Break" dedicato nella fan zone.

"Per molti messicani, la Formula 1 incarna l'orgoglio nazionale e l'entusiasmo", ha affermato Ricardo Bassani, Confectionery Business Executive Officer di Nestlé Messico. "Ogni Gran Premio di Città del Messico è una festa vibrante con oltre 400.000 partecipanti. L'avvio della nuova partnership KitKat-Formula 1 in Messico è quindi l'occasione perfetta per entrare in contatto con i fan alla ricerca di un'esperienza emozionante sia dentro che fuori dalla pista". KitKat non è nuovo alla F1 in Messico. Dal 2023, Sergio "Checo" Pérez, il pilota messicano di maggior successo nella storia della F1, è ambasciatore del marchio KitKat.

In Brasile, i fan della F1 possono aspettarsi un'importante promozione KitKat che assegnerà biglietti per il Gran Premio di San Paolo, dove il marchio offrirà un'esperienza entusiasmante nella sua tradizionale fan zone. Inoltre, KitKat continuerà a sponsorizzare il pilota brasiliano Gabriel Bortoleto, uno dei talenti più promettenti del motorsport mondiale.

"La sponsorizzazione della F1 da parte di KitKat segna un momento storico per il marchio in Brasile", ha commentato Patrício Torres, vicepresidente dolciario di Nestlé Brasile. Questa partnership ci permette di rafforzare ed espandere il legame di KitKat con la Generazione Z. Collaboreremo a stretto contatto con i rivenditori per lanciare una promozione solida per i consumatori e lanceremo iniziative di comunicazione nei prossimi mesi.

"Non vedo l'ora che i nostri appassionati fan in Messico e Brasile scoprano il mondo di KitKat grazie a questa entusiasmante partnership", ha aggiunto Emily Prazer, Chief Commercial Officer di Formula 1. "Quando i nostri fan assistono a un Gran Premio, vogliamo che si prendano una pausa dalla routine e si immergano nell'emozione e nell'entusiasmo della Formula 1. Le attivazioni di KitKat aggiungono un vero senso di divertimento e relax alle nostre gare e creano momenti ancora più memorabili".

Anche Nestlé International Travel Retail (Nitr) si sta preparando per le sue prime attivazioni F1, offrendo ai viaggiatori esperienze coinvolgenti che inizieranno a ottobre presso l'aeroporto internazionale di San Paolo/Guarulhos-Governatore André Franco Montoro. Nitr estenderà poi queste attivazioni ai principali aeroporti di tutto il mondo nel corso del 2026.