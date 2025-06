Nestlé/2. AI per nuovi contenuti creativi

Nestlé ha lancia un nuovo servizio interno basato sull'intelligenza artificiale che darà vita a contenuti di prodotto di alta qualità su larga scala per l'e-commerce e i canali media digitali.

Il nuovo servizio di contenuti si basa su gemelli digitali, sviluppati su Nvidia Omniverse e in OpenUsd. I gemelli digitali sono repliche virtuali 3D esatte di prodotti fisici e consentono di adattare o localizzare digitalmente il packaging dei prodotti, agevolando una perfetta integrazione in diversi ambienti, come campagne stagionali o formati specifici per canale. Ciò significa che nuovi contenuti creativi possono essere generati utilizzando l'intelligenza artificiale, senza dover rifare costantemente le riprese da zero.

Questo lancio potenzia la tecnologia interna di Nestlé, rendendola più veloce ed economica, mettendola a disposizione dei creatori di contenuti in tutta l'azienda. Tra questi rientrano i Servizi di Marketing Integrato (Ims) di Nestlé, con 250 esperti di marketing in sette hub che lavorano alla scalabilità e alla localizzazione dei contenuti tramite i gemelli digitali, nonché 45 studi di contenuti in tutto il mondo che forniscono risorse creative per i marchi globali e locali di Nestlé.

Il nuovo servizio di contenuti consente a Nestlé di posizionare meglio i suoi marchi iconici in un ambiente digitale in rapida evoluzione, dove le campagne su piattaforme di social media e servizi di streaming richiedono spesso sei o più formati pubblicitari diversi per avere successo e dove il packaging dei prodotti cambia costantemente.

Il servizio è stato sviluppato in collaborazione con Accenture Song, basato su Nvidia Omniverse per la creazione avanzata di gemelli digitali e utilizzando Nvidia AI Enterprise per l'IA generativa. È ospitato su sistemi Microsoft, fornendo una solida infrastruttura cloud.

Nestlé dispone già di una base di 4000 prodotti master digitali 3D, principalmente per marchi globali, con l'ambizione di convertire un totale di 10mila prodotti in gemelli digitali nei prossimi due anni, per marchi globali e locali. Questo nuovo servizio riduce di oltre il 70% i tempi e i costi associati alla scalabilità dei gemelli digitali, il che significa che le risorse possono essere create a un ritmo accelerato e con una qualità superiore.

"Vogliamo entrare in contatto con i consumatori dove si trovano e come desiderano, con il messaggio giusto al momento giusto", ha dichiarato David Rennie, responsabile delle Strategic Business Unit, Marketing e Vendite di Nestlé. "Ciò significa offrire contenuti coinvolgenti in diversi formati, adatti all'ampia varietà di piattaforme e formati di media online disponibili. La nostra nuova organizzazione dei contenuti ci consente di fare di più con i team di talento che abbiamo, sfruttando le loro competenze per produrre contenuti di alta qualità, coerenti e scalabili, supportati da assistenti digitali AI e tecnologie di digital twin. Questo rappresenta un grande passo avanti nel nostro percorso per reinventare la creazione di contenuti e offrire esperienze digitali eccezionali".

Nestlé sta accelerando la sua trasformazione digitale, inclusa la personalizzazione su larga scala per clienti e consumatori. L'azienda ha già raggiunto il 72% degli investimenti media nel digitale e oltre 340 milioni di record di dati di prima parte. Nestlé ha più che raddoppiato la percentuale di vendite online negli ultimi cinque anni, crescendo costantemente più velocemente del canale e guadagnando quote di mercato, e ora si sta avvicinando al 20% delle vendite totali dai canali online.