Dalla Gran Bretagna l'allarme sul cioccolato di Dubai

In Gran Bretagna è scattato l'allarme sul cioccolato stile Dubai le barrette diventate un vero e proprio fenomeno globale. La Fsa, la Food standards agency, l'agenzia inglese per la sicurezza alimentare, ha emesso in comunicato in cui sottolinea che "le persone allergiche dovrebbero fare attenzione quando acquistano cioccolato importato da Dubai, poiché alcuni prodotti potrebbero non avere etichette chiare o affidabili". In caso di dubbio, spiega La Fsa, "non compratelo e segnalate qualsiasi dubbio alla vostra autorità locale"

La Fsa sta sensibilizzando e coinvolgendo le aziende, gli importatori e i consumatori in merito alle preoccupazioni legate alla vendita nel Regno Unito di alcuni cioccolatini importati in stile Dubai, che potrebbero rappresentare un rischio per i soggetti affetti da allergie alimentari.

"Alcuni prodotti di cioccolato importati da Dubai -spiega ancora l'agenzia inglese- potrebbero non essere destinati alla vendita nel Regno Unito e potrebbero essere privi di un elenco completo degli ingredienti o dell'etichettatura degli allergeni. Per legge, le etichette devono elencare tutti gli ingredienti ed evidenziare chiaramente i 14 allergeni regolamentati. I prodotti che non dovrebbero essere stati importati per la vendita potrebbero non soddisfare gli elevati standard di sicurezza alimentare del Regno Unito".

Sebbene la maggior parte del cioccolato di Dubai disponibile nei negozi del Regno Unito sia sicuro, prosegue la nota, "in collaborazione con le autorità locali abbiamo identificato una serie di prodotti che rappresentano un rischio per la salute dei consumatori allergici. Alcuni di questi prodotti possono anche contenere additivi e coloranti non consentiti sul mercato britannico. In ogni caso, la Fsa sta collaborando con l'autorità locale per garantire che vengano intraprese azioni di follow-up per proteggere i consumatori".

Tutti, sostiene l'Agency nel comunicato, "dovrebbero potersi fidare del fatto che gli alimenti che acquistano sono sicuri e corrispondono a ciò che dicono. Ecco perché la Fsa ha preso provvedimenti su questi prodotti importati e ha condiviso le preoccupazioni con le aziende e i gruppi industriali in modo che possano essere rimossi dagli scaffali e dai mercati online".

Per verificare se un prodotto è destinato alla vendita nel Regno Unito, aggiunge la nota, "si può fare attenzione ad alcuni elementi". Per legge, i prodotti realizzati secondo gli standard del Regno Unito dovrebbero avere etichette in inglese contenenti le seguenti informazioni:

il nome dell'alimento (ad esempio, cioccolato al latte con ripieno di pasta di pistacchio);

un elenco degli ingredienti, con l'evidenziazione degli allergeni;

il peso dell'alimento in grammi

la data di scadenza o di utilizzo;

il nome e l'indirizzo dell'azienda del Regno Unito o dell'UE responsabile delle informazioni sul prodotto. Se l'alimento non proviene dal Regno Unito o dall'UE, è necessario includere il nome e l'indirizzo dell'importatore.

La Fsa sta effettuando un'indagine e un campionamento di questi prodotti per valutare l'entità del problema. "Mentre questo lavoro si svolge -fanno sapere dall'Agency-, stiamo collaborando con le associazioni di volontariato che si occupano di allergie per contribuire a sensibilizzare i consumatori sul rischio".

"La stragrande maggioranza degli alimenti presenti nel Regno Unito è sicura, ma alcuni prodotti di cioccolato importati in stile Dubai non soddisfano i nostri standard e potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza alimentare, soprattutto per i consumatori allergici -spiega il professor Robin May, consulente scientifico capo della Fsa-. Se volete acquistare cioccolato di Dubai, vi consigliamo di rivolgervi a rivenditori di fiducia, come quelli che utilizzate per la vostra spesa settimanale, perché è più probabile che i prodotti siano fatti per i consumatori del Regno Unito e quindi sicuri da mangiare".

"Poiché è difficile per i consumatori distinguere i prodotti fabbricati per il Regno Unito da quelli che non lo sono -.aggiunge May-, se avete un'allergia o un'intolleranza alimentare, vi consigliamo di non acquistare il prodotto a meno che non siate certi che sia destinato alla vendita qui. La legge del Regno Unito prevede che le etichette degli alimenti evidenzino i 14 allergeni presenti nel prodotto, ma alcuni prodotti importati potrebbero non farlo".

"Se avete dubbi sul cioccolato che vedete in vendita -conclude l'esperto-, non compratelo e segnalatelo alle autorità locali. Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità locali per assicurarci che qualsiasi prodotto non sicuro venga rimosso dalla vendita il più rapidamente possibile".