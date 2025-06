Enovitis in campo: al via mercoledì con 140 marchi in vetrina

Oltre 15 approfondimenti in programma, circa 140 marchi in vetrina e due giorni all’insegna di innovazioni e best practice per la viticoltura. È Enovitis in campo, la rassegna dinamica di Unione italiana vini (Uiv) che i prossimi 18 e 19 giugno animerà i filari della Cantina Marramiero (Rosciano – PE) con prove e dimostrazioni live in vigneto delle tecnologie e delle attrezzature più avanzate. “Da 19 edizioni lavoriamo per portare questa manifestazione nei territori dove la viticoltura trova le sue migliori espressioni – ha detto il segretario generale Uiv, Paolo Castelletti –. È un modo per dare voce alle aziende e ai professionisti che, sul campo, testano e perfezionano queste soluzioni. In tal senso non è un caso che questa edizione 2025 marchi il debutto in Abruzzo, una regione particolarmente vocata all’agricoltura e alla viticoltura, che sarà oggetto anche di un convegno prologo dedicato al mercato dei vini abruzzesi e realizzato da Uiv martedì 17 giugno a Francavilla al Mare con il supporto del Consorzio di tutela Vini d'Abruzzo. L’intenso programma di convegni e di dimostrazioni in campo è ciò che fa di Enovitis in campo il momento qualificato di incontro e confronto per l’intero comparto delle tecnologie applicate al vigneto”. Si parte mercoledì 18 giugno con l’inaugurazione (ore 11) e, a seguire, la premiazione dei vincitori dell’Innovation Challenge Enovitis in campo 2025. Dal pomeriggio e per tutto il giorno seguente riprendono i focus tematici sia nell’area convegni che presso la Cantina Marramiero, con approfondimenti che spaziano in tutte le aree tematiche della manifestazione, dalla gestione idrica all’agricoltura di precisione, dalla sostenibilità alla difesa. Le associazioni di agricoltori Coldiretti e Cia saranno presenti con aree e focus dedicati al tema "vigneto", ma sono inoltre previste iniziative formative e informative - svolte in collaborazione con Agrofarma e le Università di Torino e Pisa. La partecipazione ai convegni consente di ottenere il riconoscimento di Crediti Formativi Professionali nell’ambito della formazione continua dei Periti Agrari. Tutti i professionisti interessati potranno iscriversi attraverso la piattaforma informatica dell’Albo Unico.Secondo l’indagine sulla filiera del vino in Italia realizzata dall’Osservatorio Uiv-Vinitaly nel 2023, il segmento “Vigneto” (agrofarmaci, fertilizzanti, impianto vigneto e meccanizzazione) in Italia genera circa 2 miliardi di euro di fatturato l’anno e conta più di 10.250 addetti, impiegati in circa 400 aziende. Nel 2024 l’export di macchinari agricoli made in Italy (in cui il settore vitivinicolo pesa per circa la metà) ha sfiorato gli 1,2 miliardi di euro.