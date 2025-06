Estathé brinda all'estate con l'arrivo in Gdo del formato in vetro

Estathé, il vero infuso di foglie di the dal gusto unico e inconfondibile, inaugura la stagione estiva 2025 con un’importante novità: l’arrivo nel canale Gdo della bottiglietta in vetro in una confezione da 3 pezzi, nelle varianti di gusto pesca e limone, pensata per presidiare una nuova occasione di consumo, l’aperitivo in casa tra amici e familiari, in un momento di convivialità rilassata e autentica.

La bottiglietta in vetro da 0,25L, che aveva visto il suo esordio nel canale Out-of-Home già nel 2019, debutta ora sugli scaffali della grande distribuzione con l’obiettivo di offrire a un target più ampio una proposta premium e di design in linea con le nuove abitudini di consumo, orientate alla qualità, all’estetica e alla scelta di materiali riciclabili e durevoli.

Disponibile a partire dall’estate 2025 in Gdo, Estathé in vetro T3 è la scelta ideale per vivere un “happy moment” all’insegna del gusto. Tra le novità più attese le lattine Summer Edition, otto diverse grafiche dallo stile pop che celebrano le “vacanze (im)perfette” – ossia tutti quei piccoli contrattempi, malintesi e imprevisti che rendono uniche e memorabili i momenti di vacanza – con un tone of voice fresco, ironico e divertente e le nuove licenze di Estathé Deteinato, Minions nel formato brick bottle e Pokémon sui bicchierini.

Le novità si inseriscono in una gamma che si è ampliata, grazie allo sviluppo di diverse linee, per soddisfare qualsiasi esigenza di consumo anche grazie ai diversi formati, dalla classica bottiglia da 1,5L alle pratiche versioni “on-the-go” come la brick bottle e le bottigliette da 0,33L e 0,4L, senza dimenticare l’iconico bicchierino:

Estathé Deteinato, nelle varianti limone e pesca, che propone il gusto unico di Estathé con aromi naturali, ed Estathé Deteinato Camomilla, il gusto pensato per i più piccoli; Estathé Zero, il gusto unico di Estathé senza zucchero, con estratto di stevia; Estathé The Verde, preparato con pregiate foglie di the verde; Estathé Ice, un ghiacciolo per una pausa freschissima disponibile nei gusti pesca e limone.

A rendere l’estate ancora più allegra ci pensa la nuova “Lotteria dell’Estathé 2025”, attiva già dal 29 aprile e valida fino al 28 settembre 2025. Partecipare è semplice: con almeno 5 euro di spesa in prodotti Estathé in un unico scontrino, i consumatori possono caricarlo sul sito www.estathe.it e scegliere uno dei premi in palio.

In palio, ogni mese, 200 premi tra cui la tavola da Sup firmata Van Orton, la GoPro Hero 11, il barbecue Weber e il trolley American Tourister by Estathé. Inoltre, i primi 3.000 classificati nella raccolta punti riceveranno un esclusivo set di 4 piatti pizza in porcellana Estathé firmati Sorbillo.