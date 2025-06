Nestlé studia riorganizzazione alla Kit Kat in UK

Tagli in vista per Nestlé? Sembrerebbe di sì, almeno in Gran Bretagna. Stando ad alcune indiscrezioni, la multinazionale pare abbia avviato una serie di consultazioni per mettere mano ad alcuni cambiamenti operativi in due dei suoi stabilimenti alimentari nel Regno Unito: uno a York, in Inghilterra, e un altro a Girvan, in Scozia. "Cambiamenti operativi" che potrebbero portare a tagli di posti di lavoro nei siti.



Sempre secondo indiscrezioni, il personale di entrambi i siti sarebbe stato informato dal direttore degli stabilimenti che, a causa dell'aumento dei prezzi del cacao che incide sulle vendite, Nestlé produrrà volumi inferiori della popolare barretta di cioccolato KitKat per il resto del 2025 e fino al 2026. L'aumento del prezzo del cacao è dovuto in gran parte alla carenza globale di materia prima a sua volta dovuta ai cambiamenti climatici e alle malattie che colpiscono le colture in Africa, che rappresenta circa l'80% della produzione mondiale di cacao.

Ecco dunque appalesarsi per la multinazionale la necessità di tagliare fino a 66 potenziali esuberi nei ruoli di ingegneri, addetti alle consegne e alla produzione di briciole, intese come scarti durante la fabbricazione in questo modo l'azienda garantirebbe l'efficienza della sua produzione.

Secondo un portavoce di Nestlé l'azienda starebbe proponendo "alcuni cambiamenti nello stabilimento di York per garantire che la produzione nel sito sia il più efficiente possibile. La proposta potrebbe comportare una riduzione del numero di posizioni necessarie. Come sempre, stiamo parlando prima con i nostri dipendenti di questa proposta e nulla sarà confermato fino a quando non sarà completata la consultazione".

Nestlé è uno dei maggiori datori di lavoro dell'area di York, in Inghilterra: lo stabilimento di Haxby Road, che produce i prodotti KitKat e altri marchi del portafoglio dolciario dell'azienda, può produrre più di 4 milioni di barrette KitKat al giorno, secondo il sito web dell'azienda.