Caliachia, Aic: i consigli per un’estate senza glutine

Una cena guardando il mare o in un rifugio in montagna, un gelato rinfrescante, un aperitivo in spiaggia: in vacanza ci si concede più spesso il piacere di mangiare fuori e trascorrere un momento sereno con amici e familiari. Per una persona celiaca è fondamentale sapere di poter mangiare senza glutine in sicurezza. Per questo Aic, l'Associazione italiana celiachia, con il Programma Alimentazione Fuori Casa senza glutine (AFC), mette a disposizione una Guida di oltre 4.000 locali formati sulla celiachia e sulla dieta senza glutine e segnalati da apposite vetrofanie, ben visibili sulle vetrine dei locali.

Il Programma AFC si rivolge anche alle attività di ristorazione dedicate alle persone in movimento che consumano i pasti in aree aeroportuali, autostradali, sui treni e nelle stazioni ferroviarie. Sul sito celiachia.it è possibile scoprire tutte le collaborazioni che AIC ha avviato per garantire alle persone celiache di muoversi e viaggiare in sicurezza.

Gli associati di AIC possono consultare l’elenco sempre aggiornato sul sito celiachia.it, sull’app AIC Mobile e nella Guida cartacea AFC. Per i turisti stranieri, c’è invece la possibilità di acquistare la app per brevi periodi in una versione ‘Welcome’. L’app AIC Mobile è uno strumento completo e costantemente aggiornato in cui trovare:

la mappa dei locali gluten free di tutta Italia;

l’elenco dei negozi in cui acquistare prodotti senza glutine;

il Prontuario degli alimenti, suddiviso per categoria merceologica, con una funzione che permette di scansionare il codice a barre di un prodotto e controllare se è nel prontuario;

una sezione per acquistare online i prodotti per celiaci.

Sull’app sono disponibili gratuitamente per tutti l’ABC della dieta del celiaco, l’elenco a semaforo che aiuta a destreggiarsi tra prodotti “permessi”, “a rischio” e “vietati” e la sezione news.

Se non è possibile consumare i pasti in un locale accreditato AFC, il consiglio è di non rinunciare a un pranzo o a un viaggio, ma informare il personale sulla celiachia e quali ingredienti sono vietati e, in caso di dubbi, evitare di consumarli. È buona prassi informarsi prima sulla disponibilità di pasto o prodotti gluten free. Inoltre, gli esperti di AIC sono sempre disponibili a offrire informazioni e formazione a chi desidera aderire al Programma AFC che, con specifiche procedure e in modo semplice, può essere seguito dai professionisti della ristorazione.

AIC fa parte di AOECS, Association of European Coeliac Societies (www.aoecs.org), e CYE-The Coeliac Youth of Europe (www.cyeweb.eu), forum internazionale dei giovani celiaci: sui siti delle due associazioni sono disponibili i riferimenti delle Associazioni straniere e consigli utili su dove mangiare e fare acquisti gluten-free nei Paesi stranieri e frasi utili sulla celiachia, tradotte in diverse lingue.

Il programma AFC prevede anche una apposita sezione dedicata a punti ristoro in stazioni, aeroporti e autostrade. E sul sito AIC si possono trovare tante altre info su come gestire la celiachia in viaggio. Sul canale YouTube dell’associazione è disponibile un video a cura delle dietiste AIC con consigli pratici su come organizzare al meglio una vacanza senza pensieri, sia in Italia che all’estero, con un occhio anche a una alimentazione sana e bilanciata non solo in vacanza.